الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"حياة كريمة" توفر تكاليف زواج نجلتي "عزة" في قرية الصف بالجيزة

حياة كريمة
حياة كريمة

وفرت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» احتياجات سكان قرية الصف بالجيزة ، وجاء ذلك من خلال تطوير البنية التحتية وترميم المنازل المتهالكة بعد إدخال الغاز الطبيعي لها والمياه النظيفة ، واهتمت المبادرة بتوفير ومساعدة الأرامل داخل القرية بتوفير فرص عمل لهن وتوفير جميع متطلبات الحياة لهن، وذلك لتوفير لهن حياة هادئة خالية من القلق والتوتر.

 

لن أحمل هَمّ تكاليف زواج أبنائي 

«عزة أحمد»، تعيش في قرية الصف التابعة لمحافظة الجيزة، عانت كثير بعد وفاة زوجها، وتركها مع ابنتيها بدون مصدر رزق ثابت، الأمر الذي جعلها تنتظر المساعدات من فاعلي الخير، وأزداد الأمر سوء عندما أقترب موعد زواج إحدى ابنتيها ولم تستطيع توفير تكاليف الزواج ،وأثناء تفكيرها في كيفيه تدبير تلك التكاليف أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وقدمت لها المساعدات المادية وتكفلت بجميع مصاريف الزواج ، إلى جانب قامت المبادرة بتوقير لها مصدر رزق ثابت لتأتي بمتطلبات الحياة.

وقالت «عزة» لـ«الدستور» إنها عندما رأت  شعار (حياة كريمة) سجدت لله شكرًا، لأنها وجدت أخيرًا من يساعدها، حيث أن المبادرة أدخلت الفرحة إلى منزلها، وساعدتها على تحمل تكاليف زواج ابنتيها، بعدما كادت تيأس من قدرتها على تزويجهما، وذكرت أنها كانت تعيش حياة صعبة جدًا بعد وفاة زوجها إثر إصابته بالفشل الكلوي، وعانت كثيرًا  في حمل التركة الثقيلة، التي تمثلت في بنتين في سن الزواج، إحداهما مكتوب كتابها، حيث أن زوجها توفي دون أن يترك لها أي مصدر للرزق، فعاشت  بعدها على دعم أهل الخير، الذين لا تكفى مساعدتهم إلا لتوفير الاحتياجات اليومية من الطعام والشراب.

وأضافت أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وفرت لها كل ما تحتاجه بعدما زارها عدد من أعضاء فرق البحث والرصد الميداني التابعة للمبادرة.

وأوضحت أنها تحدثت معهم وروت لهم قصتها، ومن ثم جاء الخير لها، حيث عمل الفريق على توفير جميع احتياجات الزواج، وأنهم سيوفرون لها  كل شيء في القريب العاجل، موجها الشكر للفريق الميداني بعدما قدموا لها المساعدات ووفروا احتياجات الزواج لإبنتها، كما توجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت حياة سكان الريف المصري وارتقت بهم معيشيًا واجتماعيًا. 

حياة كريمه قرية الصف بالجيزة البنية القلق

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