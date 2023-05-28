الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صلاح يفشل في تحقيق رقم قياسى تاريخى.. ليفربول يختتم موسمه بالتعادل مع ساوثهامبتون

ليفربول
ليفربول

تعادل ليفربول مع ضيفه ساوثهامبتون بأربعة أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

افتتح البرتغالي ديوجو جوتا التسجيل لـ ليفربول بهدف في الدقيقة التاسعة، مستغلًا تمريرة خاطئة من دفاعات ساوثهامبتون.

وأحرز البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني لـ ليفربول في الدقيقة 14.

وأحرز جيمس وارد براوس الهدف الأول لـ ساوثهامبتون في الدقيقة 19، قبل أن يعادل زميله سوليمانا النتيجة بهدف في الدقيقة 28.

وعاد سوليمانا ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 49، في هجمة مرتدة رائعة، وسط تعامل سلبي من دفاع ليفربول معه، ليسدد الكرة ببراعة في الشباك.

وأحرز أرمسترونج الهدف الرابع لـ ساوثهامبتون في الدقيقة 64 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء فشل حارس ليستر في التصدي لها.

وتمكن البديل كودي جاكبو من تسجيل الهدف الثالث لـ ليفربول في الدقيقة 72 من متابعة لتمريرة ترينت ألكسندر أرنولد.

وسجل ديوجو جوتا الهدف الرابع لـ “الريدز”، في الدقيقة 73 من متابعة لتمريرة زميله محمد صلاح.

صلاح حاول بشتى الطرق التسجيل من أجل تحقيق رقم قياسي حتى يكون أول لاعب يسجل 20 هدفًا ويصنع 10 أهداف على الأقل في 3 مواسم بالدوري الإنجليزي، لكنه فشل في مسعاه، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول لـ 67 نقطة في المركز الخامس، ورصيد ساوثهامبتون لـ 25 نقطة في المركز العشرين والأخير.

تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

وبشأن تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد محمد صلاح أساسيًا، وغياب أليسون بيكر وفيرجيل فان دايك، فيما لعب روبيرتو فيرمينو وجيمس ميلنر آخر مباراة لهما بقميص الفريق قبل الرحيل في الصيف.

وجاء تشكيل ليفربول أمام ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: كويمين كيليهر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد  - جو جوميز - جويل ماتيب - كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: فابينيو - جيمس ميلنر - كيرتس جونز

خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - روبيرتو فيرمينو

وتُقام مباريات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في نفس الموعد، السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، لضمان الحيادية والنزاهة وعدم التلاعب بالنتائج.

ليفربول ساوثهامبتون ديوجو جوتا محمد صلاح الدورى الانجليزى

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