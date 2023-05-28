الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطروح تقرر فتح الشواطئ العامة لاستقبال المصطافين أول يونيو

محافظ مطروح
محافظ مطروح

أعلن خالد شعيب، محافظ مطروح، أنه سيتم فتح شواطئ مطروح العامة لاستقبال روادها من المصطافين أول يونيو مع استمرار متابعة الجاهزية بالشكل اللائق لاستقبال روادها من زائرى وأهالي المحافظة.

جاء ذلك خلال قيام محافظ مطروح بجولة ميدانية بكورنيش مطروح يرافقه العميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسي مطروح ومحمد مصطفى نائب رئيس المدينة وعاطف مرضى صاحب شركة تنفيذ أعمال رفع كفاءة الكورنيش.

وشدد المحافظ على منع اى إشغالات تحجب رؤية البحر، خاصة غرب الكورنيش موجها بالاسراع في انهاء أعمال الدهانات ورفع كفاءة الكورنيش وكذلك مراجعة كفاءة دورات المياه بالشواطئ.

أشار محافظ مطروح إلى متابعة توزيع صناديق تجميع القمامة على الكورنيش مع أول يونيه، ومراجعة أغطية أعمدة الإنارة العامة وانارة الكشافات، كما شهد محافظ مطروح أعمال تسوية الرمال بشاطئ منطقة الليدو مع ازالة المخلفات بالشاطئ لظهوره بالشكل اللائق.

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الشواطئ العامة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المخلفات بالشاطئ شواطئ مطروح فتح الشواطئ

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