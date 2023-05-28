لا يفوتك هذا المساء: أحمد الفيشاوي يتغزل في والدته.. وفحص 26 ألف طفل بمبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد "الدستور" موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

أحمد الفيشاوي يتغزل في والدته: ألذ وأحلى واحدة العظيمة سمية الألفي

يحرص الفنان أحمد الفيشاوي على التواصل مع جمهوره بشكل مستمر، فيشارك لحظات حياته الفنية وكذلك الشخصية عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك “الفيشاوي” مقطع فيديو له رفقة شقيقه ووالدته أثناء تناولهم الطعام في منزلهم، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، ليتغزل في والدته قائلًا: “ألذ وأحلى واحدة في الدنيا الفنانة العظيمة سمية الألفي”.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4408478

فحص أكثر من 26 ألف طفل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بالشرقية

أعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين فحصت 26 ألفاً و362 طفلا حتى الآن بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة ضمن أعمال المبادرة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي، ولا يدخر أي جهد أو مال في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة جميع أبناء الوطن.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4408431

في سرية تامة.. طلاق بشرى وزوجها رجل الأعمال سالم هيكل

انفصلت الفنانة بشرى عن زوجها رجل الأعمال سالم هيكل وذلك بعد مرور 3 سنوات على زواجهما في عام 2020.

وتم الانفصال والطلاق بين بشرى وزوجها سالم هيكل بشكل ودي خلال الأيام الماضية واكدت هذا الخبر في تصريحات تلفزيونية لها مشيرة إلى أن العلاقة بينهما مازلت مستمرة في إطار الصداقة ويجمع بينهما ود واحترام دون حدوث أي مشكلات بينهما.

لمرعفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4408426

الطيران المدني.. مصر تستضيف ورشة عمل لمنظمة الكوميسا

استضافت وزارة الطيران المدني بالتعاون مع المنظمة ورشة عمل تحت عنوان "المصادقة على وضع إطار مؤسسي إقليمي لنشر أنظمة قابلة للتشغيل البيني للاتصالات والملاحة والمراقبة وإدارة النقل الجوي في إقليم الشرق والجنوب الإفريقي والمحيط الهندي" وذلك في الفترة من 29 إلى 31 مايو الجارى بحضور 34 مشاركًا من الدول الأعضاء وعدد من ممثلي سلطة الطيران المدني المصري وتأتي ورشة العمل في ضوء حرص وزارة الطيران المدني على توحيد الجهود المشتركة في مجال النقل الجوي بما يسهم في تحقيق غايات الدول الأعضاء بالكوميسا.

لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4408393

مطاردة الكلاب.. القصة الكاملة لعقر 22 شخصًا في أوسيم

شهدت مدينة أوسيم بالجيزة حالة من الذعر خلال الساعات الماضية بعد تعرض 22 شخصًا، بينهم 17 طفلاً لحالات عقر من كلاب ضالة وشرسة انتشرت بصورة كبيرة في المدينة وقراها المختلفة.

تلقى اللواء إيهاب خلاف، مدير قطاع شمال إشارة من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى أوسيم المركزي حالات عقر كلاب ضالة.





لمعرفة التفاصيل اضغط الرابط التالى https://www.dostor.org/4408328



