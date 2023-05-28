أحمد الفيشاوى يتغزل فى والدته: ألذ وأحلى واحدة العظيمة سمية الألفى

يحرص الفنان أحمد الفيشاوي على التواصل مع جمهوره بشكل مستمر، فيشارك لحظات حياته الفنية وكذلك الشخصية عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشارك “الفيشاوي” مقطع فيديو له رفقة شقيقه ووالدته أثناء تناولهم الطعام في منزلهم، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، ليتغزل في والدته قائلًا: “ألذ وأحلى واحدة في الدنيا الفنانة العظيمة سمية الألفي”.

ظهرت سمية الألفي بشعر قصير وتمزح مع ابنها أحمد الفيشاوي الذي ظل يعبر لها عن حبه الكبير.

https://www.instagram.com/reel/Csyg32foUZK/?igshid=MmJiY2I4NDBkZg%3D%3D

وخضعت سمية الألفي نهاية عام 2021 لجراحة لإزالة ورم سرطاني في الثدي والغدد الليمفاوية، وبعدها تلقت علاجًا كيماويًا، مما أدى إلى تساقط شعرها، لكنها كشفت في مايو 2022 أن الجرعات أصبحت أقل وجهاز المناعة استعاد قوته وبدأ شعرها في النمو من جديد.

يعرض لأحمد الفيشاوي حاليًا فيلم “رهبة” ويشارك في بطولة الفيلم بجوار أحمد الفيشاوي كل من نسرين أمين، ثراء جبيل، سما إبراهيم، الفنان السعودي محمد القس، محمود البزاوي، مصطفى غريب، عبدالرحمن ظاظا، وياسر الطوبجي وأحمد رمزي، من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبدالرازق.

وتدور أحداث فيلم "رهبة- مصنع الكراسي" حول سيد رهبة الذي يعيش في أحد الأحياء الشعبية، ويفرض سيطرته على المنطقة مستغلًا ذكاءه وشجاعته، لكن حينما يتعرض إلى حادث أليم؛ سرعان ما تتغير أحواله تمامًا.

كان صناع العمل طرحوا أغنية دعائية خاصة بالفيلم تحت عنوان "إمبابة أجمل من باريس"، وهى من غناء الفنان أحمد الفيشاوي والمطرب مسلم، وامتزجت المشاهد الدعائية للفيلم الأكشن بالكوميديا.

يذكر أن أحمد الفيشاوي شارك مؤخرًا فيلم "أشباح أوروبا" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، وشارك في بطولة العمل مصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبوالحسن وعدد من ضيوف الشرف منهم باسم سمرة، وتدور أحداث الفيلم في إطار من الأكشن والمغامرات، قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي.