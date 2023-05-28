مطاردة الكلاب.. القصة الكاملة لعقر 22 شخصًا في أوسيم

شهدت مدينة أوسيم بالجيزة حالة من الذعر خلال الساعات الماضية بعد تعرض 22 شخصًا، بينهم 17 طفلاً لحالات عقر من كلاب ضالة وشرسة انتشرت بصورة كبيرة في المدينة وقراها المختلفة.

تلقى اللواء إيهاب خلاف، مدير قطاع شمال إشارة من إدارة شرطة النجدة باستقبال مستشفى أوسيم المركزي حالات عقر كلاب ضالة.

انتقل رجال الشرطة إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة 22 حالة عقب كلب بجروح متفرقة، انطلقت فرق عمل من الشرطة ومديرية الطب البيطري لمطاردة نحو 50 كلبا ضالا.

وكشفت التحريات تلقي 11 مصابًا الإسعافات اللازمة وغادروا مستشفى إمبابة العام بعد أخذ المصل وتحويل ١١ مصابًا آخرين إلى مستشفى أم المصريين لعدم وجود مصل السعار.

وتبين أن المصابين هم: عبد المنعم منصور، ٣٠ سنة، عبد الرحمن صلاح ٢٣ سنة، محمد إبراهيم ٦ سنوات، عصام عيد ١٣ سنة، آدم أسامة ٧ سنوات، خالد مجدي ١٠ سنوات، كارما حسن ٧ سنوات، مروان محمد ١٧ سنة، محمود عبد الغفار ٥ سنوات، سعد محمود ٨ سنوات جميعهم مصابين بجروح سطحية وعميقة باليد والذراع يخضعون للعلاج بمستشفى إمبابة العام ولؤي صبري ١١ سنة، محمد زكريا ١٣ سنة، هناء عبد الهادي ١٧ سنة، جلال محمد ١٢ سنة، فريدة محمد ٦ سنوات، ميادة أشرف ٢٧ سنة، عبد الرحمن عصام ١٣ سنة، طاهر محمد ٣٠ سنة، سعد سيد ١٣ سنة، هبة أحمد ١١ سنة ومحمد أحمد ١٦ سنة.