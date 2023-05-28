في سرية تامة.. طلاق بشرى وزوجها رجل الأعمال سالم هيكل

انفصلت الفنانة بشرى عن زوجها رجل الأعمال سالم هيكل وذلك بعد مرور 3 سنوات على زواجهما في عام 2020.

طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

وتم الانفصال والطلاق بين بشرى وزوجها سالم هيكل بشكل ودي خلال الأيام الماضية واكدت هذا الخبر في تصريحات تلفزيونية لها مشيرة إلى أن العلاقة بينهما مازلت مستمرة في إطار الصداقة ويجمع بينهما ود واحترام دون حدوث أي مشكلات بينهما.

وكانت بشرى احتفلت بعقد قرانها على سالم هيكل في شهر ديسمبر من عام 2020 بحضور والدة بشرى وشقيقتها واقتصر الحفل على عائلتهما وعدد من الأصدقاء فقط.

وكان سالم هيكل قد قدم خاتم الخطوبة لبشرى في مفاجأة سارة، أثناء ختام إحدى دورات مهرجان الجونة السينمائي وسط عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم خالد الصاوي، وبوسي شلبي، وعدد كبير من النجوم.