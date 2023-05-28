الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

في سرية تامة.. طلاق بشرى وزوجها رجل الأعمال سالم هيكل

بشرى وطليقها
بشرى وطليقها

انفصلت الفنانة بشرى عن زوجها رجل الأعمال سالم هيكل وذلك بعد مرور 3 سنوات على زواجهما في عام 2020.

طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

وتم الانفصال والطلاق بين بشرى وزوجها سالم هيكل بشكل ودي خلال الأيام الماضية واكدت هذا الخبر في تصريحات تلفزيونية لها مشيرة إلى أن العلاقة بينهما مازلت مستمرة في إطار الصداقة ويجمع بينهما ود واحترام دون حدوث أي مشكلات بينهما.

وكانت بشرى احتفلت بعقد قرانها على سالم هيكل في شهر ديسمبر من عام 2020 بحضور والدة بشرى وشقيقتها واقتصر الحفل على عائلتهما وعدد من الأصدقاء فقط.

وكان سالم هيكل قد قدم خاتم الخطوبة لبشرى في مفاجأة سارة، أثناء ختام إحدى دورات مهرجان الجونة السينمائي وسط عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم خالد الصاوي، وبوسي شلبي، وعدد كبير من النجوم.

الفنانة بشرى رجل الأعمال سالم هيكل سالم هيكل طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل بشرى وزوجها سالم هيكل

الأكثر قراءة

منجى على بدر يكتب: مدى اتساق سياسات مصر مع المعايير الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

تسليم 9348 شهادة زواج لفحص المقبلين على الزواج بالبحيرة

"الموسيقيين" تكشف حقيقة إلغاء حفل أحمد سعد بسبب أزمة ملابسه

"الإسكوا" تناقش الترتيبات القانونية للتعاون في مجال المياه العابرة للحدود

25 يونيو.. الحكم فى استئناف سلمى الشيمى على حكم حبسها عامين

جهاز العبور يحرر 25 محضرا لإزالة الإشغالات بـ 3 أحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

بدائل قناة السويس.. التحدى والوهم

جمال-أسعد

الحوار والأحزاب السياسية

ماجد حبته

النسخة الأفضل من أهم اجتماعات تنموية إفريقية

إسراء شوقي

جمود التطرف.. واستسهال الحرام

علي سعدة

الضرائب.. ومواجهة الغلاء

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى