فحص أكثر من 26 ألف طفل بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية بالشرقية

أعلن وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، أن الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين فحصت 26 ألفاً و362 طفلا حتى الآن بأقسام الحضانات بمستشفيات المحافظة ضمن أعمال المبادرة، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي، ولا يدخر أي جهد أو مال في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة جميع أبناء الوطن.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في تصريح له اليوم الأحد، أن العلاج يقدم بالمجان للحالات الإيجابية المكتشفة،موضحا أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى حماية الأطفال المبتسرين حديثي الولادة من الأمراض الوراثية ومسببات الإعاقة حيث تستهدف الكشف المبكر عن 19 مرضًا وراثيًا، منها مرض قصور الغدة الدرقية، والفينيل كيتونيوريا، وتضخم الغدة الكظرية الخلفي، ونقص الجلاكتوز في الدم، وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية، وغيرها، التي تأتي نتيجة وجود عوامل وراثية تتسبب في خلل جيني، وبذلك تسهم المبادرة في سرعة اكتشاف هذه الأمراض وعلاجها مبكرًا.

وأشار إلى أن ذلك يحدث من خلال إجراء المسح الطبي للأطفال حديثي الولادة بجميع أقسام الحضانات بالمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والتأمين الصحي بالمحافظة في 30 محضنة للأطفال كمرحلة أولى، منها 28 محضنا تابعة لمديرية الصحة ومحضنا بالمستشفى التعليمي، ومحضنا بالتأمين الصحي، وتأتي المستشفيات الجامعية والمستشفيات الخاصة كمرحلة ثانية، ويتم خلال الفحص سحب عينة من كعب الطفل، وإذا ثبت إيجابيتها يجرى اختبار تأكيدي، وفي حال ثبوت إيجابية العينة يحال الطفل لتلقي العلاج بمركز تم تخصيصه بوحدة طب الأسرة بـ"شرشيمة" في ههيا، بالإضافة إلى وضع برامج علاجية وغذائية ملائمة تمنع تطور مجموعة مهمة من تلك الأمراض الوراثية.

وأضاف أنه تم تدريب الفرق الطبية على طرق وكيفية سحب العينات وجميع أعمال المبادرة الرئاسية تحت إشراف الإدارة العامة للحد من الإعاقة بوزارة الصحة، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للطب العلاجي، ومسئولي الحضانات بإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ومدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، كما قامت وزارة الصحة والسكان بتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والجينية بين الأطفال حديثي الولادة، ضمن المبادرة الرئاسية.