الباز: عبلة كامل موهبة متفردة.. وكلامى عنها "حديث محب"

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الفنانة عبلة كامل موهبة متفردة وصاحبة تاريخ كبير.

وكتب، خلال تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كل المحبة والتقدير للفنانة التي أمتعتنا طويلا، عبلة كامل، صاحبة الموهبة المتفردة والتاريخ الكبير".

وقال: "ولقد كان حديثي الأخير عنها حديث محب، يريد لها أن تلقى التكريم على ما هو مستحق من تاريخها الفني.. ومن هنا فإنني تحدثت عن ضرورة تكريمها دراميا وليس في مهرجان للسينما مثل مهرجان القاهرة".

وأردف: "وهذه رؤيتي؛ فما قدمته عبلة كامل في الدراما يستحق التوقف أمامه كثيرا.. لكنني قلت إن بعض أفلامها لم تكن على مستوى أعمالها الدرامية.. وهذا ليس عيبا فيها بل في كتاب هذه الأعمال.. وما قلته ينصرف على الأعمال وليس على الأستاذة عبلة كامل".

واختتم: "محبتي لفنانة عظيمة نتمنى جميعا أن يدوم لنا إبداعها".