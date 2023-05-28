الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 11 حالة تعد بالحامول ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21

إزالة التعديات
إزالة التعديات

شهدت قرى مركز الحامول بكفر الشيخ، الأحد، حملات مكبرة لازالة التعديات على الأراضي الزراعية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وتوجيهات اللواء جمال نورالدين، بالتعاون مع اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفر الشيخ والجهات المعنية، مجلس مدينة الحامول، والمرقبة العامة لتنمية التعاونيات وجهاز المراقبة، والري، والزراعة.

جاءت الحملة بحضور عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، واللواء أشرف النويشي، مدير الأمن العام بكفر الشيخ،  والمحاسب حاتم صبري  المراقب العام للتعاونيات، وأيسر عبد الرحيم، ورضا الشربيني، ومحمد عبد الصادق، نواب رئيس المركز والمدينة، والعميد حسام نبيه، مأمور مركز شرطة الحامول، ورئيس مباحث المديرية، والرائد محمد هاني رئيس مباحث الحامول، وقوة أمنية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه جرى إزالة 11 حالة تعدي على أراضي زراعية بقرى مركز الحامول، على مساحة 20 قيراط، وتسلمت جهة الولاية الأراضي، مؤكدًا استمرار حملات إزالة التعديات بمراكز المحافظة.

شدد محافظ كفر الشيخ، علي رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من إجراءاتها الاحترازية المشددة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الصدد، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، خوفًا من اصابتهم بهذا الفيروس والعمل علي مواجهته بكل الطرق.

الحامول كفر الشيخ تعديات إزالات مخالفات

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