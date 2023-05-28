الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التعليم يهنئ الطالبة الأولى في إعدادية الوادي الجديد

الطالبة رفيدة أشرف
الطالبة رفيدة أشرف

حصلت الطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب من قرية القلمون بمركز الداخلة في الوادي الجديد على المركز الأول في الشهادة الإعدادية بعد اعتمادها اليوم من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد. بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه، هنأ د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب طالبة بمدرسة القلمون الإعدادية بإدارة تعليم الداخلة على حصولها على المركز الاول متمنيا لها مزيد من التقدم والنجاح وذلك عبر اتصال هاتفي من وزير التربية والتعليم أبلغ فيها الطالبة واسرتها بحصولها على مجموع 280 وهي الوحيدة التي حصلت على هذه الدرجة.

وهنأ الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الطالبة رفيدة أشرف بعد حصولها على المركز الأول بالشهادة الإعدادية حيث تم منحها خط إنترنت مجاني لمدة 3 سنوات للاستفادة منه في العمليه التعليمية.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد إنه سيتم تكريم الطالبة في احتفاليه تكريم العشر الاوائل بالمحافظة حتي يكونوا مثلا يحتفي به أمام باقي الطلاب لغرث روح المنافسه بكل الطلاب.

قال أشرف عبد الوهاب ولي أمر الطالبة الحاصلة على المركز الأول في الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد، “لم أتمالك نفسي من الفرحة فور اتصال الوزراء وإبلاغي شخصيا بهذه النتيجة العظيمة؛ حتى انهمرت دموعي فرحًا بحصول نجلتي على المركز الأول”.

وأضاف “عبد الوهاب لم نتوقع حصول نجلتنا على المركز الاول ولكن كنا نتمنى من الله ذلك إلا أن الله كلل مجهودعا وتعبها وصبرها ولم يضيع مجهودها وحصولها على المركز المتقدم والمبهر، كما اتوجه بالشكر والعرفان للواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد قائد مسيرة التعليم بالمحافظة على غرس روح الحب والولاء والتنافس بين مدارس المحافظة”.

وشهد د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتماد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ بنسبة نجاح بلغت ٩١.٨ ٪، وذلك على هامش زيارته للمحافظة صباح اليوم الأحد، بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة.

الوادي الجديد الطالبة رفيدة أشرف عبد الوهاب المركز الأول في الشهادة الإعدادية وزير التربية والتعليم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

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