إزالة 26 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21 بالإسماعيلية

أعلن اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية نتائج ما تم تنفيذه اليوم من إزالة التعديات، تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مشددًا على أهمية التنسيق بين المراكز والأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالة كافة أشكال التعدِّي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومع بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعدي.

في السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد، الأحد، بحملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالمركز والمدينة.

أسفرت الحملة عن إزالة 12 حالة تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بولاية المحافظة، على مساحة ٦٠٧ أمتار مربع عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان، بجانب إزالة حالتين تعدٍّ بالبناء على أراضي أملاك الدولة بولاية السكة الحديد على مساحة ١٠٥ متر مربع عبارة عن عشش وأكشاك.

كما تم إزالة 12 حالة أخرى لتعدٍّ بالبناء على أراضي بولاية الزراعة على مساحة ١٥ فدانًا، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

على الفور، تم إزالة الحالات السابق ذكرها وذلك بحضور رئيس المركز والمدينة وقوات إنفاذ القانون وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين؛ حفاظًا على هيبة الدولة وسيادة القانون.

ووجَّه بشارة رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أيَّة تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.