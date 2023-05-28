"الشك هيموتنى".. 5 سنوات لزوج مزق جسد زوجته فى الجيزة

أسدلت جنايات الجيزة الستار على محاولة زوج إنهاء حياة زوجته بعدما مزق جسدها بآلة حادة في منطقة بولاق الدكرور، حيث عاقبت المحكمة الزوج بالسجن 5 سنوات عما أسند إليه من اتهام بالشروع في قتل زوجته بسبب شكه في سلوكها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى العام تضمنت وصول سيدة ثلاثينية إلى المستشفى ترتدي كامل ملابسها وبها إصابات متفرقة في الجسد، وشكلت الأجهزة الأمنية في الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية في الجيزة القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

أكدت الزوجة المجني عليها خلال تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية بينها وبين زوجها تطورت إلى مشاجرة، لقيامه بالاعتداء عليها بسبب شكه المستمر في سلوكها، وخلال ذلك نتج عنه إصابتها الموصوفة في التقارير، واتهمته بقصد قتلها وإنهاء حياتها، وتركها وفر هاربا.

وقرر شقيق الزوجة المجني عليها، قيام المتهم بالاعتداء على الزوجة بالضرب، وقرر المتهم ارتكابه الواقعة حيث قرر قيامه بالاعتداء عليها بسبب شكه في سلوكها المستمر، حتى قرر التخلص منها مستخدما آلة حادة للاعتداء عليها قائلا: "الشك هيموتني وواجهتها وأنكرت"

وثبت بتقرير الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف على المجني عليها تبين أن إصابات بالطرف العلوي الأيسر كانت في الأصل ذات طبيعة قطعية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة ذات حافة حادة، أياً كان نوعها، وإصاباتها جائزة الحدوث من مثل التعدي بالضرب بسنجة أو ما في حكمها وعلى النحو الوارد بالأوراق وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم شرع في قتل المجني عليها "س.غ" عمدا مع سبق الإصرار والترصد وعقد العزم على إزهاق روحها، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا محدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي، إلا أنه خاب إثر جريمته لأمر لا دخل لإرادته فيه، واقترنت بتلك الجريمة جريمة حيازة سلاح أبيض "سنجة" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.