كيف تنظف منزلك من الغبار في تلك الأجواء الترابية؟

بعد تلك الأجواء الترابية يمكن أن يجعل الغبار منزلك غير مرتبًا حتى لو كنت تنظفه كثيرًا، والأسوأ من ذلك أن الغبار يمكن أن يسبب الكثير من المشاكل لمن يعانون من الحساسية.

لكن باتباع بعض النصائح والحيل، يمكنك إنشاء منزل خال من الغبار وتوفير ساعات من التنظيف.

حول كيفية تقليل الغبار في منزلك.

استخدم قطعة قماش من الألياف الدقيقة

قد تعتقد أن منفضة الريش هي أفضل طريقة للتخلص من الغبار لأن اسمها يحتوي على كلمة غبار، ومع ذلك فإن غبار الريش ليس أفضل طريقة للتخلص من الغبار في منزلك لأن الجزيئات تميل إلى السقوط في اللحظة التي تلتقط فيها منفضة الغبار.

هذا هو المكان الذي تكون فيه قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة هي خيارك الأفضل، تحتوي قطعة القماش المصنوعة من الألياف الدقيقة على ألياف موجبة وسالبة الشحنة على سطحها لذا فهي في الواقع تجذب الغبار والأوساخ أثناء المسح.

شراء جهاز لتنقية الهواء

تعمل أجهزة تنقية الهواء عن طريق تنظيف الهواء المحيط بها، تقوم العديد من أجهزة تنقية الهواء الشائعة بذلك عن طريق تصفية الهواء وحبس الجزيئات مثل الغبار وحبوب اللقاح والسموم.

في حين أن العديد من أجهزة تنقية الهواء تحتوي على مروحة تقوم بتدوير الهواء، إلا أنها لا تستطيع إزالة الغبار الموجود على الأثاث والسجاد ومفروشاتك، هذا هو السبب في أنك ما زلت بحاجة إلى التنظيف بالمكنسة الكهربائية والممسحة، واستخدام جهاز تنقية الهواء كمكمل لاستراتيجية التنظيف الشاملة الخاصة بك.

استخدم المكنسة الكهربائية للحصول على منزل خالٍ من الغبار

بغض النظر عن مدى جودة المكنسة الكهربائية الخاصة بك، لا يمكنها التخلص من الغبار بشكل فعال إذا لم تكن تقوم بالمكنسة الكهربائية باستخدام التقنية المناسبة.

يقوم العديد من الأشخاص بتنظيف كل جزء من الأرضية مرة واحدة فقط، مما لا يسمح للمكنسة الكهربائية بإزالة كل الغبار.

للحصول على منزل خالٍ من الغبار احصل على مكنسة كهربائية بفلتر HEPA حيث يقوم هذا بحبس الأوساخ والمواد المسببة للحساسية وعث الغبار والعفن داخل كيس الفلتر بدلاً من إعادة إطلاقها في الهواء.

نظف بالمكنسة الكهربائية مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وفكر في كنس المناطق ذات الازدحام الشديد كل بضعة أيام.

احصل على ممسحة

قد تتفاجأ عندما تعلم أن الكثير من الغبار في منزلك يأتي بالفعل من الخارج، يأتي معظم هذا الغبار من الأوساخ الموجودة على الجزء السفلي من أحذية الناس عندما يدخلون منزلك.

للحصول على أفضل النتائج، احصل على ممسحة ذات شعيرات وقم بتنظيف الممسحة كل يومين لإزالة أي أوساخ زائدة.