تعليم الإسماعيلية: هدوء في لجان الدبلومات الفنية ولا شكوى من اللغة الإنجليزية

أدى طلاب الدبلومات الفنية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، ثاني أيام الامتحانات النظرية وسط أجواء هادئة حيث أدى طلاب التعليم الصناعي امتحاني اللغة الإنجليزية والفيزياء وطلاب التعليم التجاري والفندقية امتحاني اللغة الإنجليزية والسكرتارية وطلاب التعليم الزراعي امتحاني اللغة الإنجليزية.

وأكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن غرفة العمليات بالمديرية وغرف العمليات بالادارات لم تتلقى أي شكاوى خاصة بالامتحانات وأنها مرت بسلام وان جميع التعليمات تم تنفيذها وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعملية الامتحانية، في إطار تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أنه لا تهاون مع المقصرين والمخالفين، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وأنه على تواصل مستمر ودائم بغرفة العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية وذلك لتذليل كافة العقبات التي قد تتم أثناء سير الامتحانات.

37 لجنة امتحانات الدبلومات الفنية بالإسماعيلية

وشدد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، على ضرورة استخدام العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والمعادن، مشيرًا إلى حرص المديرية على توفير العصا الإلكترونية لجميع اللجان وعددها 37 لجنة أساسية و11 لجنة فرعية على مستوى الإدارات الثمانية.

عدد طلاب الدبلومات الفنية بالإسماعيلية

جدير بالذكر أن أعداد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2022 - 2023 للتعليم المزدوج 159 طالب وطالبة و3004 طالب وطالبة بالتعليم التجاري و4819 وطالبة بالتعليم الصناعي 3418 وطالب وطالبة بالتعليم الزراعي والفندقي 127 طالب وطالبة.