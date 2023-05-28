"مصر الخير" تفتتح مدرسة عمر بن الخطاب برأس غارب بعد انتهاء تطويرها

افتتحت مؤسسة (مصر الخير) وإحدى الشركات الخاصة، مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية برأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل، الذي نفذته المؤسسة بتمويل من الشركة، حيث تعد المدرسة من المدارس الأساسية بمدينة رأس غارب، وقامت الشركة بتمويل تطويرها في إطار المسئولية المجتمعية لدعم المجتمع المصري، خاصة وأن المدرسة تقع بمنطقة نطاق عمل الشركة.

وأكد مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول المهندس مدحت شعبان الزغبي، في بيان، اليوم الأحد، أن ما نراه اليوم من تعاون وافتتاح مدرسة عمر بن الخطاب بعد تطويرها الشامل يعكس مدى الاهتمام الذي يوليه قطاع البترول بتوحيد جهوده لتوسيع المشاركة المجتمعية في مختلف المحافظات.

وأعرب رئيس مجلس مدينة رأس غارب ياسر محمد حماية، عن سعادته البالغة بما رآه من افتتاح مدرسة عمر بن الخطاب بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل على أحدث صورة بالتعاون بين المؤسسة والشركة، مؤكداً أن ما تم من عمليات تطوير وخاصة تطوير العنصر البشري في المدرسة نموذج يحتذى للتعاون، والمنظومة المتكاملة لأداء وتنفيذ المشروعات على أعلى مستوى.

وقال رئيس الشركة المهندس كامل الصاوي: "منذ فترة طويلة نسعى لتطوير المدرسة وافتتاحها بالتعاون مع (مصر الخير) لنرى ثمرة هذا التطوير في البشر، الأهم هو تطوير الطلبة والعنصر البشري، مشيراً إلى استمرار العمل والتعاون مع مؤسسة (مصر الخير) على مدار 4 سنوات وتنفيذ المشروعات على أعلى مستوى سواء في المدرسة أو الوحدة الصحية برأس غارب أو القوافل الطبية، وكذلك التمكين الاقتصادي للصيادين ودعمهم.

وتوجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر الدكتور هشام منير، بالشكر للشركة ومؤسسة (مصر الخير)، مؤكدا ان أعمال تطوير المدرسة تمت بالتنسيق مع المؤسسة، وتحت إشراف هيئة الأبنية التعليمية، بالتعاون مع وزارة التربية وتنفيذ المؤسسة، مشيراً إلى أنه تم بحث احتياجات مجموعة من المدارس، وكانت مدرسة عمر بن الخطاب الأكثر احتياجا لهذا الدعم.

وأشار إلى أن مدرسة عمر بن الخطاب برأس غارب تكمن أهميتها في استيعاب 504 طلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الابتدائية، حيث تحتوي المدرسة على 12 فصلًا دراسيًا، بالإضافة إلى 38 من المعلمين والجهاز الإداري للمدرسة.