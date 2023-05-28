"الشباب والرياضة" تقيم المعرض الختامى للبرنامج التعليمى المهارى "إطلالة" بأسوان

أقامت وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية النشء) من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة، المعرض الختامى للبرنامج التعليمى المهارى "إطلالة"، بمحافظة أسوان، وذلك تماشيًا مع رؤية الوزارة، ورعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أن المعرض الختامى يعتبر نتاجًا لمخرجات البرنامج التعليمى المهاري "إطلالة" والذى تم تنفيذه على مدار 6 أشهر بمراكز شباب (الحصايا - الحكروب - مبارك) بمحافظة أسوان، للنشء والطلائع فى المرحلة السنية من (18-15) عامًا، حرصًا من الدولة لتوفير رؤية مستقبلية لهم باعتبارهم الركيزة الأساسية لبناء المجتمع السليم.

وهدف البرنامج إلى تنفيذ ورش عمل تعليمية ومهارية للنشء بمجال تصميم وتنفيذ الملابس والاكسسوارات والتطريز، بالإضافة إلى غرس وتنمية التذوق الجمالي للأزياء، وتأكيد البصمة المصرية للأزياء المصرية، وفتح أسواق عمل جديدة، علاوة على رفع الاقتصاد والمستوى المعيشي للفرد، اكتشاف المواهب المختلفة، وتنمية الإبداع، من خلال الاعتماد على نمط حياة جديد ونافع ومنتج للمجتمع.

يذكر أن هذا البرنامج تم تنفيذه في ٧ محافظات لفتح سبل جديدة لتنمية وغرس العمل الحر لبعض المهن المختلفة (تصميم وتنفيذ الملابس- صناعة الاكسسوار- التطريز)، والحرص على استدامة الإنتاج المحلى للسلع، والارتقاء بالذوق العام والاقتصاد الأسرى.