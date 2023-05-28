برلمانى لوزير الرياضة: لدينا مراكز شباب تحت الإحلال والتجديد منذ 8 سنوات

عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة الدكتور فخري الفقي، عقب انتهاء الجلسة العامة اليوم، وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وذلك لمناقشة موازنة وزارة الشباب والرياضة.

وتقدم النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب على قيامه بحل مشكلة ملعب نادي الهلال بساحل طهطا والانتهاء من الأعمال بالأمس، وكذلك الانتهاء من أعمال حمام سباحة نادي طهطا الرياضي والتي تخطت تكلفته مبلغ 7 ملايين جنيه، كما طالب سالم وزير الشباب بأثاث لحمام السباحة ودعوة الوزير للافتتاح.

وقال سالم، خلال اجتماع اللجنة، إنه تم إدراج إحلال وتجديد ملعب مركز شباب طهطا ضمن موازنة العام المالي الحالي التي انتهت ولم يتم بدء العمل بالملعب رغم كونه مركزًا لشباب المدينة، كما أشار إلى أنه تم بدء العمل بملاعب نادي شطورة بطهطا والمدمر بطما منذ عام 2015 ولم تنتهِ حتى الآن.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أنه رغم بدء العمل بملعب نادي فزارة بجهينة عام 2020 وكذلك ملعب مركز شباب نزة الهيشة من عام 2021 ولم يتم الانتهاء منه، كما طالب بإنشاء السور والمبني الإداري الخاص بنادي النصر بجهينة.

وكانت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، قد وافقت على مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى ٢٠٢٤/٢٠٢٣.



وأوصت بزيادة الموازنة الاستثمارية لديوان عام وزارة الشباب والرياضة للسنة المالية 2023/2024 لتصل إلى 3.232.000.000 جنيه بدلًا من تقديرات وزارة التخطيط والمُقدرة بـ 1.296.655.000 جنيه، لتحقيق الأهداف المرجوة وسداد الالتزامات الحتمية للعقود المبرمة بخطة العام المالي الحالي.