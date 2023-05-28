الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مُحتجز بمركز لعلاج الإدمان غير مرخص بمدينة بدر: "قيدوني بالحبال"

حبس
حبس

أقر أحد المحتجزين بمركز لعلاج الإدمان بمدينة بدر، أمام جهات التحقيق بنيابة الشروق وبدر باحتجازه داخل المركز عن طريق ذويه كرها عنه، منذ أربعة أشهر، وقيام القائمين على إدارة المركز بتكبيله وتقييده بالحبال لمدة ساعات دون طعام أو شراب والتعدى عليهم بالضرب المبرح طوال الوقت.

 كما أقر بأن المتهمين يقومون بإعطاءه كمية كبيرة من المهدءات والمنوم ومنعه من رؤية أهله أو التواصل معهم هاتفيا.

وكانت قد أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، حبس 6 متهمين بإدارة مركز لعلاج الإدمان بمدينة بدر بالقاهرة دون ترخيص 4 أيام على ذمة التحقيقات وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم إدارة منشأة طبية لعلاج الإدمان "دون ترخيص"، ومزاولة مهنة الطب والصيدلة دون ترخيص، وصرف أدوية دون استشارة طبية، وعدم وجود تجهيزات طبية، وعدم توفير وسائل السلامة الصحية، واحتجاز عدد من متعاطى المواد المخدرة بداخله وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون استشارة طبية، وذلك نظير مقابل مادي.

أحد المحتجزين ادمان أدوية استشارة طبية الأمنية التحريات الأمنية

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