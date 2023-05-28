تركيب عدادات لمشتركي الممارسة والكشف عن التسريبات على مستوى المناطق في أسيوط

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، حزمة من الإجراءات لتقليل الفاقد بشبكات مياه الشرب، خلال هذا العام، والتى بدأت بحساب كميات المياه المنتجة وخاصة من محطات المياه الارتوازي بصورة دقيقة بالإضافة إلى استبدال العدادات المعطلة، وتركيب عدادات لمشتركين الممارسة وأخذ القراءة الفعلية من واقع عدادات المشتركين.

وأصدر المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ، تعليمات بمتابعة الخطة المستقبلية لتقليل نسبة الفاقد من المياه المنتجة، وتم تشكيل لجنة من أعضاء الإدارة العامة للتحليل الاقتصادي مع بعض المهندسين للبدء فى تدقيق البيانات الخاصة بكمية المياه المنتج، للوقوف علي الإنتاج الفعلي لكل بئر طبقا لمدة التشغيل ومقدار الطاقة المعمول بها في المحطة.



وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ، أن الشركة حرصت على ضرورة تدقيق المياه المنتجة من محطات مياه الشرب، وعليه فإنه في الآونة الأخيرة تم التوسع في تركيب أجهزة القياس بالمحطات.

وعلى التوازي يتم العمل بمنظومة تقليل الفاقد بالمناطق المعزولة (Big Zones) حيث يتم تحديد جميع المداخل والمخارج الخاصة بتلك المناطق، ويتم تركيب أجهزة قياس بها ليتم قياس المياه المغذية لتلك المناطق و من ثم يتم احتساب نسبة الفاقد بها، وعليه يتم العمل على تقليل الفاقد بشقيه الفيزيائي والتجاري من خلال بعض الإجراءات والتي بدورها تنعكس على نسبة الفاقد.