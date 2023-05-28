الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تركيب عدادات لمشتركي الممارسة والكشف عن التسريبات على مستوى المناطق في أسيوط

مياه الشرب والصرف
مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، حزمة من الإجراءات لتقليل الفاقد  بشبكات مياه الشرب، خلال هذا العام، والتى بدأت بحساب كميات المياه المنتجة وخاصة من محطات المياه الارتوازي بصورة دقيقة بالإضافة إلى استبدال العدادات المعطلة، وتركيب عدادات لمشتركين الممارسة وأخذ القراءة الفعلية من واقع عدادات المشتركين.

وأصدر المهندس علي الشرقاوي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد ، تعليمات بمتابعة  الخطة المستقبلية لتقليل نسبة الفاقد من المياه المنتجة، وتم تشكيل لجنة من أعضاء الإدارة العامة للتحليل الاقتصادي مع بعض المهندسين للبدء فى تدقيق البيانات الخاصة بكمية المياه المنتج، للوقوف علي الإنتاج الفعلي لكل بئر طبقا لمدة التشغيل ومقدار الطاقة المعمول بها في المحطة.


وأكد  رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ، أن الشركة حرصت على ضرورة تدقيق المياه المنتجة من محطات مياه الشرب، وعليه فإنه في الآونة الأخيرة تم التوسع في تركيب أجهزة القياس بالمحطات.

وعلى التوازي يتم العمل بمنظومة تقليل الفاقد بالمناطق المعزولة (Big Zones) حيث يتم تحديد جميع المداخل والمخارج الخاصة بتلك المناطق، ويتم تركيب أجهزة قياس بها ليتم قياس المياه المغذية لتلك المناطق و من ثم يتم احتساب نسبة الفاقد بها، وعليه يتم العمل على تقليل الفاقد بشقيه الفيزيائي والتجاري من خلال بعض الإجراءات والتي  بدورها تنعكس على نسبة الفاقد.

إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط أسيوط والوادي الجديد الإدارة العامة البيانات الخاصة الخطة المستقبلية الصحي بأسيوط المهندس على الشرقاوي المداخل والمخارج بأسيوط والوادي الجديد تقليل الفاقد حزمة من الاجراءات

الأكثر قراءة

سعر طن الحديد اليوم في مصر 2023.. وأسعار الأسمنت المسلح

حبس متهم بحيازة أسلحة وذخائر في التجمع الخامس

"لفسخها الخطبة".. شاب يقتحم منزل خطيبته ويذبح شقيقها فى دار السلام

"الرعاية الصحية": منظومة التمريض تشهد طفرة عظيمة نظريًا وعمليًا

"التأديبية" تجازى أستاذة جامعية تهكمت على زميلها بعد حصوله على الدكتوراه

لوتون تاون.. القادم من بعيد بأسطورة "10 أهداف للمغمور البليد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الـ16.. الاحتلال يواصل إغلاق مدخلى قرية المغير شرق رام الله

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى