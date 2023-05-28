مواطنون: لحوم المجمعات الاستهلاكية طوق نجاة

تواصل أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعها على مدار الفترة الجارية، تزامنا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي يعد موسم شهي لتجار اللحوم الحمراء ويقبل فيها المواطنون بشراهة على شراء اللحوم الحمراء، ورصدت "الدستور" أسعار اللحوم الحمراء في المحال وحجم الإقبال عليها وبدائل المواطنين للهروب من ارتفاع الأسعار المستمر.

يقول محمد أسامة أحد الجزارين بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، إن أسعار اللحوم في زيادة مستمرة منذ انتهاء موسم شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك وبالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى شهدت اللحوم زيادة في الأسعار خاصة مع إقبال المواطنين عليها.

تابع أن أسعار اللحم للكندوز تتراوح ما بين 300 و350 للكيلو الواحد، اللحم الكبير يتراوح سعرها ما بين 260 و300 جنيه للكيلو، اللحم الشملي 300 جنيه للكيلو الواحد، لكبده 360 للكيلو الواحد، لافتًا إلى أن الأسعار تختلف وتتفاوت باختلاف المحال والمناطق الراقية من الشعبية.

ومن جانبه أوضح محمود شندي، أحد الجزارين بمنطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، أن هناك إقبالا من قبل المواطنين على شراء اللحوم الحمراء على الرغم من ارتفاع أسعارها المتواصل خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن الإقبال ليس بالمعتاد في ذلك التوقيت من كل عام، ففي الأعوام الماضية كان أصحاب المحال يقومون بذبح عشرات الذبائح يوميا على عكس الوقت الحالي من الممكن ذبح ذبيحة واحدة أو اثنين يوميًا.

أما عن المواطنين، فقالت منى محمد، إحدى المواطنات، إن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء جعل الكثير من المواطنين يعزفون عن شراء اللحوم بالكميات المعتاد عليها، "اللي كان بياخد اثنين وثلاثة كيلوات بقا يكتفى بنص كيلو والباقي يشتري من المجمعات الاستهلاكية ولحمته كويسة وبتغني عن الجزارين".

ومن جانبها أشارت رانيا صلاح، إحدى المواطنات، أن لحوم المجمعات الاستهلاكية جاءت طوق نجاة للمواطنين وإنقاذهم من غلاء الجزارين خاصة بعد ارتفاع الأسعار المستمر خلال الفترة الجارية، مؤكدة على أن هناك أخبار عن بعض الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل السيطرة على أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة الجارية وبالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.