محمد صلاح مُشيدًا: جاكبو ذكى ويُشبه فيرمينو.. وأنصحه بتجاهل الانتقادات

أشاد محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، بزميله الهولندي كودي جاكبو، المنضم حديثًا إلى الفريق.

وكان كودي جاكبو قد انتقل إلى صفوف ليفربول في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من آيندهوفن الهولندي مقابل 42 مليون يورو.

وتألق جاكبو، صاحب الـ24 عامًا، رفقة الفريق في الموسم الحالي 2022-2023، حيث شارك في 20 مباراة في الدوري الإنجليزي، منها 17 مباراة أساسيًا، وسجل 6 أهداف وصنع هدفين.

ونشر موقع «ليفربول إيكو» البريطاني، تصريحات محمد صلاح، قائلًا: "كودي جاكبو لاعب مميز ورائع، إنه مثل روبرتو فيرمينو".

وأوضح: "جاكبو يحب اللعب في عمق الملعب، ويعرف كيف يلعب كرة القدم جيدًا، لذلك لست قلقًا إذا لم يسجل أهدافًا الآن، سيحين الوقت قريبًا".

وأضاف: "أتحدث دائمًا مع كودي، إنه رجل ذكي ويريد التعلم، وأنصحه بعدم الاستماع إلى أي نقد موجه ضده، فقط العب كرة القدم وكل شيء سيتحسن".

واختتم محمد صلاح تصريحاته، قائلًا: "أنصحه أيضًا بعدم القلق بشأن عدم تسجيله للأهداف وما يراه الناس تجاهه، عليه الاسترخاء والاستمتاع بدوره في الفريق".

موعد مباراة ليفربول الأخيرة فى الدوري الإنجليزى لموسم 2022-2023

ويستعد فريق ليفربول لإنهاء الموسم الحالي، بخوض مواجهة قوية أمام ساوثهامبتون، على ملعب "سانت ماري"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الحالي 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.