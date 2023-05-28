الأحد 28 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير منطقة آثار سقارة: لأول مرة نجد ورشًا كاملة للتحنيط الآدمى والحيوانى

اكتشاف ورشتين كاملتين
اكتشاف ورشتين كاملتين للتحنيط مرتبطتين بمعبد الإله بسطت

قال الدكتور محمد يوسف، مدير منطقة آثار سقارة ومدير موقع الحفائر، إن أهم ما تم الكشف عنه هو اكتشاف ورشتين كاملتين للتحنيط مرتبطتين بمعبد الإله "بسطت"، وهما ورشتا تحنيط آدمي، وتحنيط حيواني.

وأضاف يوسف، خلال تصريحاته ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن ورش التحنيط موجودة في العاصمة "منف"، حيث يوجد معبد العجل أبيس، ولكن لأول مرة نرى ورش التحنيط، واكتشفنا من قبل بعض أدوات التحنيط، وكانت الفكرة هل أدوات التحنيط الموجودة في سقارة مرتبطة بورش تحنيط أم لا؟، حيث لم يعثر على سر التحنيط، وبالتالي هي أدوات نُقلت ودُفنت مع صاحبها.

وتابع: لأول مرة نجد ورشًا كاملة، وسرائر مرتفعة عن سطح الأرض، وسرائر منخفضة كان يتم تحنيط الحيوانات عليها.

نعمل في هذا المكان منذ شهر سبتمبر الماضي

فيما قال مرعي أبواليزيد محمد، رئيس عمال منطقة حفر سقارة، إننا نعمل في هذا المكان منذ شهر سبتمبر الماضي، وبدأنا رفع الردم على مراحل، حتى ظهرت معنا ورشة التحنيط الآدمي، ثم ورشة التحنيط الحيواني، ثم مقبرة للدولة القديمة الأسرة الخامسة، ومقبرة للدولة الحديثة للأسرة الـ18.

مدير منطقة آثار سقارة آثار سقارة ورش كاملة للتحنيط التحنيط الآدمي التحنيط الآدمي والحيواني لاول مرة

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