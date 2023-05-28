إزالة 27 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21 في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير العمل بالمرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لحملات إزالة التعديات التي بدأت أمس، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدّه أحمد إبراهيم، مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم أمس السبت، إزالة 27 حالة تعدٍ بواقع (22 حالة تعدٍ على مساحة 545 مترًا على أرض ولاية الري والصرف + 5 حالات تعدٍ على مساحة 3 قراريط)، وذلك في أول يوم من المرحلة الثانية من الموجة الحالية، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 27 مايو الجاري وحتى 16 الشهر المقبل.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، والتنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وبحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى في الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 19 مايو الجاري، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعدٍ "مبانى وزراعات"، وتستكمل بالمرحلة الثانية التي انطلقت أمس، لتختتم بالمرحلة الثالثة والمزمع إجراؤها خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.