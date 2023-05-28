الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 27 حالة تعدٍ ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ21 في بني سويف

التعدي على الأرض
التعدي على الأرض الزراعية

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، سير العمل بالمرحلة الثانية من الموجة الـ 21 لحملات إزالة التعديات التي بدأت أمس، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كل صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعدّه أحمد إبراهيم، مدير أملاك الدولة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم أمس السبت، إزالة 27 حالة تعدٍ بواقع (22 حالة تعدٍ على مساحة 545 مترًا على أرض ولاية الري والصرف + 5 حالات تعدٍ على مساحة 3 قراريط)، وذلك في أول يوم من المرحلة الثانية من الموجة الحالية، والتي يتم تنفيذها في الفترة من 27 مايو الجاري وحتى 16 الشهر المقبل.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المستردة، والتنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، وذلك في ظل تنسيق تام بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة وبحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد بدأت  بالمرحلة الأولى في الفترة من  29 أبريل الماضي إلى 19 مايو الجاري، وبلغ إجمالي ما تم إزالته خلالها 402 حالة تعدٍ "مبانى وزراعات"، وتستكمل بالمرحلة الثانية التي انطلقت أمس، لتختتم بالمرحلة الثالثة والمزمع إجراؤها خلال الفترة من 24  يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

أراضي الدولة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف المرحلة الثانية الموجة الـ 21 بني سويف حقوق الدولة جهات الولاية

الأكثر قراءة

الكندوز البلدى بـ330 جنيهًا.. أسعار اللحوم الحمراء فى الأسواق

"الداخلية" تكشف ملابسات ضبط طالب يقود برعونة في التجمع

84 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

تشكيل الأهلى المتوقع أمام سيراميكا فى الدورى وموعد المباراة والقنوات الناقلة

"تموين أسيوط" تضبط 1000 طن قمح محلي خلال حملات تفتيشية

سائق توك توك يروي تفاصيل إطلاق النار عليه لسرقته بالبدرشين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (4)

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيما شمال الضفة الغربية

الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولى تجاه جرائم الاحتلال الإسرائيلى

اندلاع حريق داخل معسكر إسرائيلى قرب مستوطنة معاليه أدوميم