الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2023 الترم الثاني

نتيجة الصف الثاني
نتيجة الصف الثاني الاعدادي

ينال البحث عن نتائج امتحانات الترم الثاني الأهمية هذه الأيام ومنها نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2023 والتي ظهرت في عدد من المحافظات بعد اعتمادها بالفعل. 

نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2023

نعرض خلال التقرير التالي نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس 2023 وخطوات الحصول عليها من البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة.

يمكن الحصول على نتيجة الصف الثاني الاعدادي برقم الجلوس من خلال البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة من هذا الرابط 

https://eduserv.cairo.gov.eg/\

بمجرد الضغط على هذا الرابط تظهر صفحة جديدة ومربع داخلي مكتوب فيه 

(الآن نتيجة الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الاعدادي) على التليفون الارضي 09000100 أو التليفون المحمول 5757 أو عن طريق المحادثة الآلية على موقع الخدمات التعليمية للعام الدراسي 2022-2023) 

في البداية يتم اختيار أيقونة نتائج سنوات النقل ثم تسجيل البيانات التالي:

الرقم القومى

المرحلة الدراسية

الصف الدراسى 

العام الدراسى 

الفصل الدراسى 

الضغط على عرض النتيجة 

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معرفة النتيجة عن طريق المتحدث الآلي 2023

الضغط على العلامة المحددة للمتحدث الآلي تظهر صفحة التحدث مكتوب فيها أهلا بك، للحصول على النتيجة إتباع الخطوات التالية:

الضغط على زر الحصول على كود فوري للاستعلام عن النتيجة.

بعد إتمام عملية الدفع قم بالضغط على زر إستلام النتيجة.

بحيث يكون هناك خيارين لك 

المرحلة الابتدائية

المرحلة الاعدادية

اختر المرحلة الاعدادية  

الصف الأول الإعدادي

الصف الثاني الإعدادي

الصف الثالث الاعدادي

اختيار الصف الثاني الإعدادي 

يطلب المتحدث إدخال الرقم القومي الخاص بالطالب  المدون بشهادة الميلاد ويجب كتابته ليظهر كود الاستعلام عن النتيجة.

ثم الضغط على زر استلام النتيجة، تستلمها عبر المحادثة الآلية، بعد التوجه إلى فوري ودفع 20 جنيه مصاريف.

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