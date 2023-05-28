الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني.. وتوزيع الدرجات

طلاب
طلاب

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني من الكلمات البحثية الأكثر بمشاهدة حاليا عبر المنصات الإلكترونية، وذلك منذ انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 والتي أجريت خلال الفترة من 6 - 26 مايو الجاري وفقا للمخطط الزمني والجدول المنظم لسير الامتحانات والذي تم الإعلان عنه في كافة مديريات التربية والتعليم.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني

يستطيع طلاب الصف الثالث الإعدادي 2023 معرفة درجاتهم في امتحانات كافة المواد الدراسية، وذلك من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل الطلاب بيناتهم الشخصية وبيانات المدرسة وأرقام جلوسهم في الامتحانات بدقة.

يذكر أن امتحانات الصف الثالث الإعدادي تجرى على مستوى مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظة التي يقيم بها الطالب وفقا للإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب في اللجان الامتحانية حيث انهى بعضهم امتحاناتهم يوم 18 مايو والبعض الأخر يوم 25 مايو 2023.

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البوابة الإلكترونية محافظة القاهرة.. نتيجة الصف الثالث الإعدادى 2023 الترم الثانى

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اليوم.. ختام امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بالإسكندرية

موعد إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي 2023

 تعلن كافة مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني بالمحافظات درجات طلاب 3 إعدادي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي عقب اعتمادها بشكل رسمي حيث تجرى كافة أعمال الكنترول من تصحيح أوراق الاجابة ورصد الدرجات ومراجعة الكشوفات بدقة تامة لضمان حصول كل طالب على ما يستحقه من درجات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن أسئلة الامتحانات حاليا تقيس مدى استيعاب الطالب للمهارات التي يجب اكتسابها في في كافة المواد التعليمية خلال العام الدراسي 2022-2023 ولا تعتمد على مجرد الحفظ والتلقين بل على الفهم والابداع حيث جاءت المناهج الدراسية محاكاة للمجتمع الذي يعيشه الطلاب من حولهم.

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رئيس المعاهد الأزهرية يقدم تعليمات الامتحانات لرؤساء لجان الثانوية

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انتظام الامتحانات الإلكترونية لطلاب كليات القطاع الطبي بجامعة المنيا

توزيع درجات طلاب 3 إعدادي 2023

يتساءل الطلاب وأولياء أمورهم عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني وتوزيع الدرجات قبيل الإعلان الرسمي عن نتائجهم في الامتحانات حيث جاء توزيع الدرجات في الفصلين الدراسيين كما يلي :-

  • مادة اللغة العربية 80 درجة.
  • مادة اللغة الإنجليزية 60 درجة.
  • مادة الدراسات الاجتماعية 40 درجة.
  • مادة الرياضيات 60 درجة.
  • مادة العلوم 40 درجة.

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خطوات الاستعلام عن نتائج 3 إعدادي 2023

رابط نتيجة الشهاده الاعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية الإعدادية الترم الثاني

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