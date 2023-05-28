الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اليوم.. الإعلان عن نتيجة نهاية العام لطلاب خامسة ابتدائي وثانية إعدادي بالجيزة

ابتدائي
ابتدائي

تعلن المدارس الابتدائية والإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، نتيجة اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي.

وتعلن المدارس الابتدائية، غدا الاثنين نتيجة الصف السادس الابتدائي، وفقا للجداول المعلنة بشأن نتائج نهاية العام الدراسي لكل صف دراسي بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وحرصا على أمن وسلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس.

وأشارت مديرية تعليم الجيزة، إلى أنه في إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرا على أولياء الأمور يتم إعلان النتائج طبقا للجدول المعلن على أن تعلن النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه سيتم إعلان نتائج مرحلة النقل الثانوية فور انتهاء التصحيح.

أحمد راشد محافظ الجيزة اختبارات نهاية العام الثاني الإعدادي التربية والتعليم بالجيزة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة العام الدراسى الحالى 2022 الصف السادس الابتدائي سلامة الطلاب

الأكثر قراءة

أمطار قد تصل للسيول بسيناء.. "الأرصاد": طقس اليوم حار ورياح مثيرة للأتربة

"الري": 4 مسابقات خلال أسبوع القاهرة للمياه وقائمة متحدثين دوليين

"القاهرة الإخبارية": هبوط طائرة مصرية بسلام فى جدة بعد انفجار أحد إطاراتها

وزير الرى: أسبوع القاهرة السادس يهدف لدمج قضايا المياه ضمن العمل المناخى

تفاصيل فستان والدة رجوى آل سيف خطيبة ولى العهد الأردنى

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى بداية التعاملات الأسبوعية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟