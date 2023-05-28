اليوم.. الإعلان عن نتيجة نهاية العام لطلاب خامسة ابتدائي وثانية إعدادي بالجيزة

تعلن المدارس الابتدائية والإعدادية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، نتيجة اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023، لطلاب الصفين الخامس الابتدائي والثاني الإعدادي.

وتعلن المدارس الابتدائية، غدا الاثنين نتيجة الصف السادس الابتدائي، وفقا للجداول المعلنة بشأن نتائج نهاية العام الدراسي لكل صف دراسي بمحافظة الجيزة.

جاء ذلك بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وتعليمات أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وحرصا على أمن وسلامة الطلاب ومنع التكدس والتزاحم داخل المدارس.

وأشارت مديرية تعليم الجيزة، إلى أنه في إطار خطة عمل تنظيمية وتيسيرا على أولياء الأمور يتم إعلان النتائج طبقا للجدول المعلن على أن تعلن النتائج بلوحة الإعلانات بالمدرسة بدون تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه سيتم إعلان نتائج مرحلة النقل الثانوية فور انتهاء التصحيح.