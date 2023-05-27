ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات
بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية، ارتفع البحث عن نتيجة 6 ابتدائي وخطوات استعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات بعدما انطلقت اللجان في بعض المحافظات المصرية في تصحيح أوراق الامتحانات وإعلان نتائج الترم الثاني للشهادة الابتدائية لسنة 2023، وقد تم الإعلان عن النتائج في عدد كبير من المحافظات، فيما لا يزال تصحيح الأوراق مستمرًا في بعض محافظات مصر الأخرى.
كيفية استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات
يستطيع الطلاب/الطالبات الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:
- يجب دخول “موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات” باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب من هنا.
- النقر على أيقونة نتائج سنوات النقل
- يجب كتابة الرقم القومي في المربع المخصص
- يجب التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة
- يجب الضغط على زر الاستعلام عن النتائج
نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس
حتى هذه اللحظة، لا تزال عمليات البحث جارية عن الرابط الذي يمكن الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس ومع ذلك، تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظة القاهرة رسميًا اليوم، وذلك بعد أن تم الإعلان عنها يوم أمس الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، يتوقع أن يتم توفير “جميع” نتائج الشهادة الاعدادية للطلاب في جميع المحافظات قريبًا، وسوف يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس الترم الثاني
|المحافظة
|رابط النتيجة
|بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة
|من هنا
|نتيجة محافظة السويس عبر الدستور
|من هنا
نتيجة الترم الثاني محافظة الإسماعيلية
|اضغط هنا
|نتيجة 2023 محافظة الإسكندرية عبر الدستور
|من هنا
نتيجة 2023 محافظة أسوان الترم الثاني
|اضغط هنا
نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة الفيوم
|اضغط هنا
|نتيجة محافظة المنوفية الترم الثاني
|اضغط هنا
|نتيجة محافظة الاقصر2023
|اضغط هنا
نتيجة 2023 محافظة دمياط
|اضغط هنا
نتيجة 2023 محافظة الغربية
|اضغط هنا
|نتيجة 2023 محافظة كفر الشيخ
|اضغط هنا
نتيجة 2023 محافظة القليوبية
|اضغط هنا
نتيجة محافظة الدقهلية 2023
|اضغط هنا
نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة قنا
|اضغط هنا
نتيجة 2023 محافظة بني سويف
|اضغط هنا
نتيجة محافظة المنيا الترم الثاني
|اضغط هنا
|اضغط هنا
|نتيجة محافظة 2023 سوهاج
|اضغط هنا
نتيجة الترم الثاني محافظة جنوب سيناء
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نتيجة 2023 محافظة عبر الشرقية الترم الثاني
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نتيجة محافظة بورسعيد الترم الثاني
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|نتيجة محافظة البحيرة الترم الثاني
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نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة مطروح
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|نتيجة الترم الثاني محافظة البحر الأحمر
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