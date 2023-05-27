السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ظهرت الآن نتيجة 6| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات

نتيجة 6 ابتدائي|
نتيجة 6 ابتدائي| نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023

بعد انتهاء امتحانات الترم الثاني لطلاب المرحلة الابتدائية، ارتفع البحث عن نتيجة 6 ابتدائي وخطوات استعلام نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات بعدما انطلقت اللجان في بعض المحافظات المصرية في تصحيح أوراق الامتحانات وإعلان نتائج الترم الثاني للشهادة الابتدائية لسنة 2023، وقد تم الإعلان عن النتائج في عدد كبير من المحافظات، فيما لا يزال تصحيح الأوراق مستمرًا في بعض محافظات مصر الأخرى.

كيفية استخراج نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 جميع المحافظات 


يستطيع الطلاب/الطالبات الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 عبر موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

  1. يجب دخول “موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات” باستخدام رقم الجلوس الخاص بالطالب من هنا.
  2. النقر على أيقونة نتائج سنوات النقل
  3. يجب كتابة الرقم القومي في المربع المخصص
  4. يجب التأكد من صحة جميع البيانات المدخلة
  5. يجب الضغط على زر الاستعلام عن النتائج

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

حتى هذه اللحظة، لا تزال عمليات البحث جارية عن الرابط الذي يمكن الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس ومع ذلك، تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي في محافظة القاهرة رسميًا اليوم، وذلك بعد أن تم الإعلان عنها يوم أمس الموافق الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، يتوقع أن يتم توفير “جميع” نتائج الشهادة الاعدادية للطلاب في جميع المحافظات قريبًا، وسوف يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2023 برقم الجلوس الترم الثاني 

المحافظة  رابط النتيجة
 بوابة التعليم الأساسي محافظة القاهرة من هنا
نتيجة محافظة السويس عبر الدستور من هنا

 نتيجة  الترم الثاني محافظة الإسماعيلية

 اضغط هنا  
نتيجة 2023 محافظة الإسكندرية عبر الدستورمن هنا

نتيجة 2023 محافظة أسوان الترم الثاني 

  اضغط هنا

 نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة الفيوم 

 اضغط هنا 
نتيجة محافظة  المنوفية الترم الثاني  اضغط هنا
نتيجة محافظة الاقصر2023 اضغط هنا

نتيجة 2023 محافظة دمياط

 اضغط هنا 

 نتيجة 2023 محافظة الغربية 

اضغط هنا
 نتيجة 2023 محافظة كفر الشيخ اضغط هنا

 نتيجة 2023 محافظة القليوبية 

 اضغط هنا 

نتيجة محافظة الدقهلية 2023

اضغط هنا 

نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة قنا 

اضغط هنا

 نتيجة 2023 محافظة بني سويف

 اضغط هنا 

 نتيجة محافظة المنيا الترم الثاني   

اضغط هنا 

 نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة شمال سيناء 

 اضغط هنا 
  نتيجة محافظة 2023 سوهاج اضغط هنا

 نتيجة الترم الثاني محافظة  جنوب سيناء

 اضغط هنا

 نتيجة 2023 محافظة عبر الشرقية الترم الثاني 

اضغط هنا 

 نتيجة محافظة بورسعيد الترم الثاني 

اضغط هنا
 نتيجة محافظة البحيرة الترم الثاني  اضغط هنا

 نتيجة 2023 الترم الثاني محافظة مطروح 

اضغط هنا
 نتيجة الترم الثاني محافظة البحر الأحمر اضغط هنا 

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