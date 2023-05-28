"تموين أسيوط" تضبط 1000 طن قمح محلي خلال حملات تفتيشية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،إنه تم ضبط ما يقرب من 1000 طن قمح محلي، خلال حملات مشتركة تم تنفيذها بالتنسيق بين مديرية ومباحث التموين والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء في الأسبوعين الماضيين ضمن خطة المحافظة لضبط المنظومة وتطبيق القرارات الخاصة بالقمح وتوريده وملاحقة بعض ضعاف النفوس من المتاجرين بالقمح المحلي المحظور تداوله أو الاتجار فيه، خارج منظومة التوريد للجهات الرسمية التابعة لوزارة التموين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بمكتبه بديوان عام المحافظة، مع كل من المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة، وممدوح حماد مدير مديرية التموين بالمحافظة، والدكتور رضا عليوه وكيل وزارة الزراعة بأسيوط.

- ضبط 26 مخزنا و7 سيارات محملة بقمح محلي

واستعرض محافظ أسيوط خلال اللقاء جهود مديرية التموين خلال الشهر الجاري حيث تم ضبط 26 مخزنا بداخلها قمح محلي فضلا عن 7 سيارات محملة قمح بدون تصريح من مديرية التموين، بإجمالي مضبوطات تصل إلى 1000 طن بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، أو استخدامها في الأغراض غير المسموح بها طبقًا للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن والمنظمة لعمليات التوريد والاستخدام وتم توريد الكمية المضبوطة للصوامع والشون التخزينية التابعة للمحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وشدد المحافظ على مسؤولي التموين والزراعة بتنفيذ حملات توعية للمزارعين لتوريد محصول القمح وعدم تخزينه أو تداوله بطرق غير قانونية حرصاً على توفير الأمن الغذائي لمصر ومنعًا لتعرضهم للمساءلة القانونية خاصة مع تشكيل لجان لحصر الكميات المنزرعة ونسب التوريد وفقاً للبيانات الرسمية.

كما وجه اللواء عصام سعد باستمرار تكثيف الحملات التموينية المشتركة بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لضبط الأسواق وإحكام الرقابة والسيطرة على توريد القمح المحلي والتأكد من عدم تداوله أو تخزينه وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

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جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع