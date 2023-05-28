مصرع اثنين وإصابة 3 بتصادم سيارتين فى أسوان

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 3 آخرون في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل على الطريق الزراعي أسوان- القاهرة، أمام مدينة الطود، في محافظة أسوان.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر إخطارًا، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل على الطريق الزراعى أمام مدينة الطود، مما أسفر عن مصرع شابين وإصابة 3 آخرين بكدمات وجروح.

تم نقل الجثمانين والمصابين لمستشفى حورس التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.