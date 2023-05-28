الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق قافلة "جسور الخير 19" إلى شمال سيناء

القافله
القافله

ودّع الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أعضاء قافلة "جسور الخير (19)" الطبية الشاملة التي انطلقت صباح اليوم الأحد، متوجهة إلى محافظة شمال سيناء، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في أداء مهمتهم وتحقيق أهداف القافلة.

وستقدم القافلة خدماتها الطبية الشاملة والمتكاملة إلى أهالي محافظة شمال سيناء، وكذلك سيشارك فريق من مركز رعاية وتنمية الطفولة بالجامعة في توزيع الهدايا على الأطفال وتقديم فقرات ترفيهية لهم، وذلك في إطار حرص جامعة المنصورة على أداء دورها المُجتمعي وبما يُسهم في تحقيق أهداف مبادرة رئيس الجمهورية بشأن توفير ونشر الرعاية الصحية في ربوع الجمهورية، واستمرارًا لسلسة قوافل جسور الخير الشاملة التي تتبناها جامعة المنصورة منذ عام 2018.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات القافلة بمحافظة شمال سيناء حتى يوم الخميس الموافق 1 يونيو 2023. 

تأتي القافلة تحت رعاية الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبرئاسة الدكتور محمود محمد المليجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع شركة فاركو للأدوية.

شريف خاطر رئيس جامعة جامعة المنصورة قافلة المنصورة

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