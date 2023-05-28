موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023.. والجدول المعتمد للصرف

بدأت التساؤلات عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 وذلك عقب صرف رواتب موظفي الدولة عن شهر مايو خلال الأيام الماضية وفقًا للكتاب الدوري الذي اعتمده الدكتور محمد معيط وزير المالية حيث ينظم عملية الصرف من ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm في كافة المحافظات.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023

أصدر قطاع الحسابات في وزارة المالية الكتاب الدوري المعتمد الذي يحدد مواعيد صرف رواتب موظفي الدولة في كافة المحافظات عن 3 شهور حيث يصدر بشكل ربع سنوي عن شهور (أبريل، مايو، يونيو) وذلك لعدم التزاحم حول ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm حيث يتم تغذية الماكينات قبيل المواعيد المحددة لصرف المرتبات بشكل استثنائي.

حددت وزارة المالية الفترة من 18 - 21 يونيو لصرف مرتبات الموظفين والعاملين في الهيكل الإداري للدولة في كافة محافظات الجمهورية حيث يتم الصرف وفقا للجدول المعتمد لموظفي كل وزارة في كافة محافظات الجمهورية ويرسل البنك رسالة نصية بوضع الراتب في الحسابات الشخصية للموظفين.

جدول صرف رواتب موظفي الدولة يونيو 2023

أعلنت وزارة المالية الجدول المعتمد لصرف رواتب موظفي الدولة عن شهر يونيو 2023 وجاءت كما يلي :-

خصصت وزارة المالية يوم الأحد الموافق 18 يونيو لصرف مرتبات موظفي وزارة ( القوى العاملة، الداخلية، الصحة، التضامن، الهيئات القضائية،…).

خصصت وزارة المالية يوم الاثنين الموافق 19 يونيو لصرف مرتبات موظفي وزارة (التموين، النقل، البترول، الإنتاج الحربي، السياحة…).

خصصت وزارة المالية يوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو لصرف مرتبات موظفي وزارة ( الهجرة وشؤرن المصريين في الخارج، الآثار، الإسكان، قطاع الأعمال، الأوقاف،…).

خصصت وزارة المالية يوم اأربعاء الموافق 21 يونيو لصرف مرتبات موظفي وزارة (الثقافة، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، التربية والتعليم، التعليم العالي،…).

الحد الأدني للأجور 2023

في ظل غلاء المعيشة يبحث الملايين من موظفي الدولة عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2023 و الحد الأدني للأجور حيث جاءت كما يلي :-

الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة السادسة بلغ قيمته نحو 3500 جنيه.

الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة الخامسة بلغ قيمته نحو 4000 جنيه.

الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة الرابعة بلغ قيمته نحو 4500 جنيه.

الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة الثالثة بلغ قيمته نحو 5000 جنيه.

الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة الثانية بلغ قيمته نحو 5500 جنيه.

الحد الأدني للأجور لموظفي الدرجة الأولى بلغ قيمته نحو 6500 جنيه.