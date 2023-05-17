صلاح ثانيا.. ديلي ميل تكشف ترتيب أعلى الرواتب بالدوري الانجليزي

أفصحت تقارير صحفية عن ترتيب أعلى 10 لاعبين تقاضيًا للرواتب بين الأندية المشاركة في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج.



وبات موسم 2022-2023 من بطولة الدوري الانجليزي على مشارف النهاية، إذ تبقى جولتين فقط من المنافسات، واقترب مانشستر سيتي من تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل الانجليزية، فإن النرويجي إرلينج هالاند هو الأكثر تقاضيًا للرواتب في الدوري الانجليزي بحصوله على 865 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.



وتقاسم محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم الريدز، المركز الثاني في القائمة مع البلجيكي كيفن دي بروين، صانع ألعاب مانشستر سيتي بحصول كل منهما على 385 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

ويعد محمد صلاح صاحب الراتب الأعلى في ليفربول، بعدما وقع على عقوده الجديدة مع الريدز والتي يستمر بمقتضاها مع الفريق حتى يونيو 2025، والتي ستصل براتبه إلى 400 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.



وفي المركز الرابع جاء كاسميرو، لاعب وسط مانشستر يونايتد، بـ375 ألف جنيه استرليني، ويقاسمه نفس المركز زميله ديفيد دي خيا بنفس الراتب.

وبالمركز السادس يأتي رحيم ستيرلينج، لاعب تشيلسي، براتب أسبوعي قدره 350 ألف جنيه استرليني.



أما المركز السابع فاحتله البلجيكي روميلو لوكاكو، والذي يلعب معارًا بصفوف فريق إنتر من تشيلسي، وعقده يتضمن راتبًا قدره 325 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا.

وقد يواجه النادي تحديًا صعبًا في حالة رغبتهم في بيع اللاعب وذلك بسبب راتبه الذي يتراوح بين 325 ألف جنيه استرليني و450 ألف اعتمادًا على المكافأت والحوافز.

وثامنًا جاء الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول، براتب أسبوعي قدره 300 ألف جنيه استرليني، ويشاركه الثنائي الانجليزي جاك جريليتش، جناح مانشستر سيتي، وهاري كين، مهاجم توتنهام هوتسبير.