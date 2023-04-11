أخبار فاتتك| موعد صرف المرتبات.. وأمريكا تنهي طوارئ كورونا

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأخبار، التي شملت أحداثًا سياسية ورياضية وفنية واجتماعية، وتستعرض "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار فاتتك".

رسميًا.. أمريكا تنهى حالة الطوارئ الصحية المتعلقة بكورونا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنهى بشكل رسمي حالة الطوارئ الصحية الوطنية التي أعلنت بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19" لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

"التعليم" تغلق باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية لـ"أولى وتانية ثانوي" لدخول الامتحانات

تغلق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باب تسجيل الاستمارة الإلكترونية، لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، لدخول امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2022-2023 لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

الخميس.. بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة

يبدأ بعد الخميس، صرف رواتب العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة أي قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد؛ وذلك فى إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

دراسة سويسرية تستخدم ملصقات مومياوات مصر القديم لدراسة المناخ

كشفت دراسة سويسرية عن استخدم ملصقات مومياوات مصر القديمة في محاولة لدراسة المناخ القديم لشرق البحر الأبيض المتوسط بهدف فهم أكبر لتغيرات المناخ والتقلبات المناخية المحتملة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

لاعبو الأهلى يهدون الخطيب لقب بطولة كأس مصر

تسلم لاعبو النادي الأهلي، لقب بطولة كأس مصر موسم 2021-2022، وتُوج النادي الأهلي بطلًا لكأس مصر موسم 2021-2022، للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخه، بانتصاره الصعب على بيراميدز بهدفين لهدف، في نهائي البطولة لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

اليوبيل الفضى لجهاز تنظيم الاتصالات.. كود يعطى دقائق وإنترنت مجانا

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن كود يعطي دقائق وإنترنت مجانا لاستكمال القراءة (اضغط هنا)