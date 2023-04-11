الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لاعبو الأهلى يهدون الخطيب لقب بطولة كأس مصر

لحظة تتويج الأهلي
لحظة تتويج الأهلي بكأس مصر

تسلم لاعبو النادي الأهلي، لقب بطولة كأس مصر موسم 2021-2022.

 

وتُوج النادي الأهلي بطلًا لكأس مصر موسم 2021-2022، للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخه، بانتصاره الصعب على بيراميدز بهدفين لهدف، في نهائي البطولة.

 

وتسلم لاعبو الأهلي الميداليات الذهبية، ومحمد الشناوي كأس البطولة، ليُهديه لـ محمود الخطيب رئيس النادي، ليحمله، بعد أن عانى من وعكة صحية في الفترة الأخيرة.

 

وقام لاعبو الأهلي بتنظيم ممر شرفي لـ بيراميدز، أثناء صعودهم لتسلم ميدالياتهم الفضية، بعد خسارة النهائي.

الاهلى كاس مصر بيراميدز محمد الشناوي محمود الخطيب

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