الأحد 28 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

760 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى بالدبلومات الفنية.. اليوم

طلاب
طلاب

يؤدي 760 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية امتحان اللغة الأجنبية الأولى للدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي الجاري 2022 /2023، بكل النوعيات (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي)، بالإضافة إلى عدد (1788) طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في (2550) لجنة على مستوى كل محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس 8/6/2023، فيما سيتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة 16/6/2023.

وبدأت الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي)، أمس السبت، وفق الجدول المعتمد، وذلك في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، حيث إنه قد أدى اليوم عدد (715432) طالبًا وطالبة الامتحانات في عدد (2542) لجنة بجميع النوعيات.

وصرّح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بأن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، كما أكد على تحقيق الانضباط والنظام وباتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

كما تواصلت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.

2022 2023 الامتحانات العملية والمعملية الامتحانات التحريرية التكنولوجيا التطبيقية التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى الدكتور محمد مجاهد الدبلومات الفنية اللغة الاجنبية الاولى المديريات التعليمية اللغة العربية والتربية الدينية

الأكثر قراءة

"القاهرة الإخبارية": هبوط طائرة مصرية بسلام فى جدة بعد انفجار أحد إطاراتها

"الصحة" تطلق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة".. اليوم

مشاركة الرئيس السيسى فى اجتماع قمة "السلم والأمن الإفريقى" تتصدر عناوين الصحف

غارة جوية أمريكية تستهدف أسلحة لحركة الشباب قرب قاعدة عسكرية للاتحاد الإفريقى

لليوم الـ270.. إقبال كبير على منافذ "كلنا واحد" لشراء السلع بأسعار مخفضة

مراكز الاقتراع تفتح أبوابها للناخبين الأتراك فى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

توجهات مُعلّبة فى النشر للأطفال

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟