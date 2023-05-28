760 ألف طالب يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى بالدبلومات الفنية.. اليوم

يؤدي 760 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية امتحان اللغة الأجنبية الأولى للدبلومات الفنية التحريرية للعام الدراسي الجاري 2022 /2023، بكل النوعيات (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي)، بالإضافة إلى عدد (1788) طالبًا وطالبة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، في (2550) لجنة على مستوى كل محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس 8/6/2023، فيما سيتم استكمال الامتحانات العملية والمعملية اعتبارًا من يوم الجمعة 9/6/2023 وحتى يوم الجمعة 16/6/2023.

وبدأت الامتحانات التحريرية لطلاب الدبلومات الفنية (صناعي– زراعي– تجاري– فندقي)، أمس السبت، وفق الجدول المعتمد، وذلك في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، حيث إنه قد أدى اليوم عدد (715432) طالبًا وطالبة الامتحانات في عدد (2542) لجنة بجميع النوعيات.

وصرّح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، بأن الامتحانات تسير بصورة ميسرة للطلاب والممتحنين، مع توفير السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأدائهم الامتحانات التحريرية، كما أكد على تحقيق الانضباط والنظام وباتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول.

كما تواصلت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام الوزارة مع جميع غرف العمليات بالمديريات التعليمية، وذلك للوقوف على مدى الاستعداد لأداء الامتحان اليوم، ووصول مظاريف الأسئلة إلى جميع اللجان، وتذليل العقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.