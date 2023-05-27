السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عادل حمودة: الذكاء الاصطناعى سيلتهم 47% من الوظائف الأمريكية

عادل حمودة
عادل حمودة

 قال الإعلامي عادل حمودة، إن الذكاء الاصطناعي خضع منذ بدايته للتدقيق من جانب العلماء والجمهور على حد سواء، إذ كان أحد الموضوعات الشائعة؛ الخوف من الآلات الذكية التي ستتطور إلى حد تجاوز الذكاء البشري وإجباره على الاستسلام لها، وهي التي سوف تعمل من تلقاء نفسها، وستعيد تصميم نفسها بنفسها.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "واجه الحقيقة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مخاوف أخرى تتعلق بقدرة الآلات الذكية على اختراق خصوصية البشر، والقضية الأكثر إثارة للقلق أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على الوظائف والمهن البشرية وتحويل أصحابها إلى عاطلين. 

 الذكاء الاصطناعى سيسيطر على نصف الوظائف الحالية عام 2040

وتابع، أن دراسة الباحثة في الذكاء الاصطناعي جيا كوترا التي توصف بالأكثر شهرة، إذ قدرت الدراسة أن عام 2040 سيشهد سيطرة من الذكاء الاصطناعي على نصف الوظائف الحالية، وهناك دراسة أخرى خرجت من جامعة أكسفورد تؤكد أن 47% من الوظائف الأمريكية سيلتهمها الذكاء الاصطناعي. 

وأكد أنه في دراسة استقصائية لقطاع التكنولوجيا من إعداد شركة "كيه بي إم جي" وشركة "هارفي ناش" التي شملت 108 دول، قال المشاركون إنهم يعتقدون أن 10% من القوى العاملة في شركاتهم ستستبدل في غضون خمس سنوات فقط بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفي المقابل قال أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة إنهم يعتقدون أن وظائف جديدة ستظهر.

عادل حمودة الذكاء الاصطناعي الوظائف الأمريكية الذكاء البشري اختراق خصوصية البشر

مواد متعلقة

عادل حمودة: الذكاء الاصطناعى وصل لتأليف الموسيقى وأسهم بسرعة اكتشاف المرض وعلاجه

عادل حمودة: الذكاء الاصطناعى تسلل من الروايات الخيالية ليصبح جزءًا من حياتنا

عادل حمودة: معظم قراراتنا اليومية تتأثر بالذكاء الاصطناعي

كيف تجسست المخابرات الأمريكية على المنظمات الإرهابية؟.. عادل حمودة يجيب

الأكثر قراءة

"ممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالى".. تفاصيل العثور على جثة مسن بمنزله بالمنوفية

مرتبات يونيو 2023.. تعرف على موعد الصرف والزيادة السنوية

"غازتك": تحويل نحو 30 سيارة يوميا للعمل بالغاز من خلال المركز المتنقل

غدًا.. الحكم على البلوجر "لوشا" بتهمة خطف طفل

بعد إحالة اتحاد المصارعة للنيابة.. الباز: لو مفيش عقاب مفيش حاجة هتتصلح

التعاملات المسائية| سعر الدولار اليوم السبت 27 مايو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الاقتصاد الفلسطينى معرض للمخاطر بسبب الاحتلال الصهيونى

د.أحمد الخميسى

الكتابة بالشبه فى أدب الشبان

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟