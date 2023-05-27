عادل حمودة: الذكاء الاصطناعى سيلتهم 47% من الوظائف الأمريكية

قال الإعلامي عادل حمودة، إن الذكاء الاصطناعي خضع منذ بدايته للتدقيق من جانب العلماء والجمهور على حد سواء، إذ كان أحد الموضوعات الشائعة؛ الخوف من الآلات الذكية التي ستتطور إلى حد تجاوز الذكاء البشري وإجباره على الاستسلام لها، وهي التي سوف تعمل من تلقاء نفسها، وستعيد تصميم نفسها بنفسها.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "واجه الحقيقة"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هناك مخاوف أخرى تتعلق بقدرة الآلات الذكية على اختراق خصوصية البشر، والقضية الأكثر إثارة للقلق أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على الوظائف والمهن البشرية وتحويل أصحابها إلى عاطلين.

الذكاء الاصطناعى سيسيطر على نصف الوظائف الحالية عام 2040

وتابع، أن دراسة الباحثة في الذكاء الاصطناعي جيا كوترا التي توصف بالأكثر شهرة، إذ قدرت الدراسة أن عام 2040 سيشهد سيطرة من الذكاء الاصطناعي على نصف الوظائف الحالية، وهناك دراسة أخرى خرجت من جامعة أكسفورد تؤكد أن 47% من الوظائف الأمريكية سيلتهمها الذكاء الاصطناعي.

وأكد أنه في دراسة استقصائية لقطاع التكنولوجيا من إعداد شركة "كيه بي إم جي" وشركة "هارفي ناش" التي شملت 108 دول، قال المشاركون إنهم يعتقدون أن 10% من القوى العاملة في شركاتهم ستستبدل في غضون خمس سنوات فقط بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفي المقابل قال أكثر من ثلثي المشاركين في الدراسة إنهم يعتقدون أن وظائف جديدة ستظهر.