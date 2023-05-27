السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مرضى جيوب الأنفية يستغيثون.. عاصفة ترابية تضرب القاهرة والجيزة

الجيوب الأنفية
الجيوب الأنفية

تعرضت مساء اليوم السبت، محافظتي القاهرة والجيزة، لتقلبات جوية شديدة، حيث سيطرت العواصف الترابية على الأجواء المناخية بهم، وخاصة مناطق باب الشعرية ووسط البلد والدقي وكوبري قصر النيل.

وأدت هذه الأجواء المناخية لحالة من الازدحام المروري أعلى كوبري أكتوبر وكوبري الجلاء، بسبب الرؤية الضبابية لسائقي السيارات الملاكي والمواصلات العامة.

وصرحت الهيئة في بيان لها، أن تلك الحالة تشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تكون رعدية على جنوب ووسط الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وقالت هيئة الأرصاد، أن هذه الأجواء المتربة مستمرة حتى نهاية اليوم، وغدًا الأحد، لكنها ستنتهي بعد غداً بأقصي تقدير.

وقد أعلنت الهيئة وجود غطاء كثيف من السحب الممطرة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

مؤكدة أنه مع استمرار متابعة الحالة الجوية، تشير آخر صور الأقمار الصناعية إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من جنوب البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة أحيانًا ومصحوبة بصوت الرعد على مناطق متفرقة.

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