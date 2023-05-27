السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

فيديو للشيخ مصطفى إسماعيل يغني لأم كلثوم.. هل ينقذ ممدوح عامر من الانتقادات؟

ممدوح عامر
ممدوح عامر

وجه نقيب القراء الشيخ محمد حشاد، نقدًا لاذعًا، وصل لحد الهجوم على القاريء ممدوح عامر، بسبب فيديو يغني فيه مقطع من أغنية أم كلثوم في فرح شقيقه، وظهوره في الفيديو يتمايل.

ودافع ممدوح عامر، عن نفسه، بأن الشيخ مصطفى إسماعيل، وهو من أبرز شيوخ التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، كان يزور أم كلثوم، وكانت تزوره، وله فيديو وهو يغني مقطع من أغنيتها "طلع البدر علينا".

وفي تعليق متلفز، قال حشاد، إنه لم يتوجب على عامر ممدوح أن ينزل لهذا المستوى، يرقص ويغني لأم كلثوم، في إشارة إلى أن النقد ليس بسبب الرقص فقط، وإنما بسبب الغناء أيضًا، وهو ما دفع الإعلامية عزة مصطفى لسؤاله هل يرى الغناء حرام، فنقى حشاد، تحريمه للغناء، وأن مأخذه أنه لا يليق بقاريء القرآن أن يظهر بهذه الصورة.

وأصر حشاد، على موقفه، رغم كشف أنه لم يشاهد الفيديو، وأنه أصدر البيان، استجابة لشكاوى الناس، كما أقر أيضًا أن حشاد ليس عضوًا بالنقابة، وأنه لا يعلم ما هو الإجراء الذي يمكن أن يتخذه ضده.

ويبعد ارتفاع الأصوات المهاجمة للشيخ عامر ممدوح، بسبب فيديو الرقص والغناء، ارتفعت أصوات مضادة تدعمه، وترى أن حقه الطبيعي أن يفرح بشقيقه، وأن حياته الخاصة لا تهم أحد، كما أنها لا ترى أي عيب في الفيديو، وأن وصفه بأن يرقص كمطربي المهرجانات فيه مبالغة شديدة، وأن الرجل كان يتمايل فقط من فرحته.

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