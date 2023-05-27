محمد عبد الرحمن: استمتعت بكواليس فيلم "البعبع".. وأظهر بدور جديد

قال الفنان محمد عبد الرحمن إنه استمتع بالمشاركة في بطولة فيلم "البعبع" بجانب الفنان أمير كرارة والفنانة ياسمين صبري، والمقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وأكد "توتا" في تصريح لـ الدستور، أنه يظهر بدور جديد ومختلف عما قدمه من قبل، ويتعرض للعديد منا لمواقف المختلفة التي تدور في إطار اكشن ولكن بشكل كوميدي بنفس الوقت، لافتًا أنه يواصل تصوير العمل، متمنيًا أن ينل العمل إعجاب الجمهور.

وأضاف، أنه يشارك فى العمل بدور محوري بجانب أمير كرارة وياسمين صبري، وليس ضيف شرف كما أشاع البعض، موضحا أن شخصيته فى هذا الفيلم من الشخصيات الهامة التى يقدمها على الشاشة لأول مرة.



وعن أعماله الفنية المقبلة أكد توتا أنه ينتظرعرض فيلم "البطة الصفرا" بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة والذي انتهى من تصويره منذ فترة، ويتعاون فيه مع الفنانة غادة عادل ونخبة من الفنانين، وهو من إخراج عصام نصار، وتأليف محمود عزت.



فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.