السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

محمد عبد الرحمن: استمتعت بكواليس فيلم "البعبع".. وأظهر بدور جديد

محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن توتا

قال الفنان محمد عبد الرحمن إنه استمتع بالمشاركة في بطولة فيلم "البعبع" بجانب الفنان أمير كرارة والفنانة ياسمين صبري، والمقرر عرضه خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

وأكد "توتا" في تصريح لـ الدستور، أنه يظهر بدور جديد ومختلف عما قدمه من قبل، ويتعرض للعديد منا لمواقف المختلفة التي تدور في إطار اكشن ولكن بشكل كوميدي بنفس الوقت، لافتًا أنه يواصل تصوير العمل، متمنيًا أن ينل العمل إعجاب الجمهور.

وأضاف، أنه يشارك فى العمل بدور محوري  بجانب أمير كرارة وياسمين صبري، وليس ضيف شرف كما أشاع البعض، موضحا أن شخصيته فى هذا الفيلم من الشخصيات الهامة التى يقدمها على الشاشة لأول مرة.


وعن أعماله الفنية المقبلة أكد توتا أنه ينتظرعرض فيلم "البطة الصفرا" بدور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة والذي انتهى من تصويره منذ فترة، ويتعاون فيه مع الفنانة غادة عادل ونخبة من الفنانين، وهو من إخراج عصام نصار، وتأليف محمود عزت.
 

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبد الرحمن توتا، ومحمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث الفيلم في اطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا (محمد عبد الرحمن) العديد من المواقف.

 

الفنان محمد عبد الرحمن الفنان امير كرارة الفنانة ياسمين صبري الشخصيات الهامة العرض السينمائي سينمائي خلال الفترة المقبلة دور العرض السينمائي دور العرض دور محوري

الأكثر قراءة

عميد كلية "تجارة طنطا": حملت طفلة ابنة طالبة ماجستير مهني تقديرا لدور المرأة

استعدادا للأضحية.. أسعار اللحوم الحمراء اليوم السبت 27 مايو 2023

الشيخ ممدوح عامر يعتذر للجمهور عن فيديو الغناء: "حقكم عليا"

كولر يرفض عودة محمد مغربى إلى الأهلي من الإعارة.. ويعنف اللاعبين

المستشار الإعلامي لجامعة طنطا: الحوار الوطني نقطة انطلاق نحو الجمهورية الجديدة

بطلان قرار الجهة الإدارية بتعيين اللجنة المؤقتة بالإسماعيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مطلوب الرد على المبالغات

ماجد حبته

رؤية مصر لإنقاذ السودان

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟