ضبط سيارتين محملتين بـ 18 طن قمح بدون تصريح في المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا، جهودها بالمتابعة المستمرة لأعمال توريد محصول القمح، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وفي إطار تطبيق قرار وزير التموين رقم 67 لسنة 2023، بشأن ضبط مخالفات توريد محصول القمح، وتنفيذًا لتكليفات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية بالمتابعة الدورية والمستمرة لضبط أي مخالفات تتعلق بعدم توريد محصول القمح، والمتابعة مع إدارة المواقف بزمام جميع المراكز، بأرقام السيارات المحملة بمحصول القمح والتأكد من توريد الكميات المحملة بالشون والصوامع الحكومية، والتعامل بكل حسم وفقا لأحكام القانون مع المحتكرين.

وقال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه تم ضبط سيارتين محملتين بمحصول القمح بهدف الاحتكار، بالوحدة المحلية لقرية بنى احمد الغربية ، حيث تم إيقاف السيارات وبالاستفسار عن الحمولة وخط سيرها، تبين أنها محملة بمحصول القمح بسعة ١٨ طن، بدون تصريح من مديرية التموين، ولم يتم تسليم المحصول بالشون الحكومية المخصصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمه الي مجمع مطاحن سلندرات المنيا التابع لشركة مطاحن مصر الوسطي.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن السيارتين تم ضبطهما بواسطة حسن إسماعيل رئيس الوحدة المحلية بقرية بنى أحمد الغربية، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تكثف من حملاتها لمتابعة وضبط أية محاولة لأحتكار القمح وعدم توريده للشون والصوامع الحكومية بالمحافظة.

وأشار رئيس مركز ومدينة المنيا، إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا كانت قد تمكنت أمس من ضبط سيارات محملة بمحصول القمح بهدف الاحتكار، بحي غرب المدينة، حيث تم إيقاف السيارات وبالاستفسار عن الحمولة وخط سيرها، تبين أنها محملة بمحصول القمح بسعة 12 طن، بدون تصريح من مديرية التموين، ولم يتم تسليم المحصول بالشون الحكومية المخصصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتسليمه الي مجمع مطاحن سلندرات المنيا التابع لشركة مطاحن مصر الوسطي.

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