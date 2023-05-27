السبت 27 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: الفريق الفنى السعودى يصل دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح السفارة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

وصل الفريق الفني السعودي إلى العاصمة دمشق، لإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية في سوريا، وذلك إنفاذاً لقرار المملكة استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية بالجمهورية العربية السورية، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، بمعاون وزير الخارجية السورية الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق.

 

May be an image of ‎text that says '‎تردد 11747v القاهرة الإخبارية News AI-Qahera عاجل وكالة الأنباء :السعودية الفريق الفني السعودي يصل دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة AlQaheraNewsTv Alqaheranewstv Alqhanew alqaheranewstv alqaheranewstv alqaheranews.net‎'‎

الأكثر قراءة

ظهرت.. نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2023 بالرقم القومي

من هنا.. رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2023 بالرقم القومي

علاقة غير شرعية.. أمن المنوفية يكشف لغز العثور على جثمان مسن متعفن بمنزله

رئيس جامعة سوهاج يترأس لجنة الأمانة الفنية لاختيار القيادات

المتهمة بالجمع بين الأزواج في المرج تنكر : مش متجوزة عرفي

المفوض السامى لشئون اللاجئين بالأمم المُتحدة يشيد بجهود مصر فى استقبال اللاجئين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

مصر بتصلى على النبى!

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (3)

صفاء النجار

أحدّثكم من معرض أبوظبى الدولى للكتاب «١-٥»

سارة شريف

الخطوات التى طال انتظارها

محمد العسيري

سوناتا.. الفتى فرحات

ماجد حبته

مؤتمر العمل العربى.. والدولى

مؤمن المحمدي

كلنا صمويل بارترام

أحمد الصغير

ما أحلمُ به لبلادى فى الحوار الوطنى! (2)

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الزراعة الفلسطينى: إسرائيل تسعى إلى ضم المحميات لتهجير البدو

فلسطين تعرب عن استغرابها من صمت المجتمع الدولى حيال جرائم المُستوطنين الإسرائيليين

خريطة جديدة.. كيف تقرأ إسرائيل التغيرات السياسية فى الشرق الأوسط؟