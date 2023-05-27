القاهرة الإخبارية: الفريق الفنى السعودى يصل دمشق لمناقشة آليات إعادة فتح السفارة

وصل الفريق الفني السعودي إلى العاصمة دمشق، لإعادة فتح سفارة المملكة العربية السعودية في سوريا، وذلك إنفاذاً لقرار المملكة استئناف العمل في بعثتها الدبلوماسية بالجمهورية العربية السورية، وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة القاهرة الإخبارية.

والتقى الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، بمعاون وزير الخارجية السورية الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق.