"القوى العاملة" تمد جمعية المستثمرين بأحكام القانون لتطبيق الحد الأدنى للأجور

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، بشأن تنظيم اجتماع مع جمعية المستثمرين الصناعيين بالإسماعيلية حول التعرف على أحكام إلزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور، واستيفاء نسبة 5% من ذوى الهمم من إجمالى العاملين بالمصانع والشركات، وكيفية الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بضرورة التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل في جميع أبوابه الخاصة بالتشغيل والسلامة والصحة المهنية والتواجد المستمر بين العمال داخل أماكن عملهم، والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق التى كفلها لهم القانون من خلال أجهزة المديريات بالمحافظات.

وأوضح محمد طلعت، مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، في تقريره الذي تلقته الوزارة، أنه تم خلال اللقاء استعراض دور القوى العاملة في ترشيح ذوى الهمم بمختلف إعاقاتهم واختيارهم لكل مصنع حسب طلب المصنع لنوع الإعاقة، وضرورة التزام المصانع بالانضباط لأوراق الأجنبي، وذلك للحد من الهجرة غير الشرعية داخل البلاد، وتوعية أصحاب الأعمال في ذلك الملف، كما تم مناقشة أساليب السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيقها داخل المنشآت لحمايتها وحماية العاملين بها.

وأضاف مدير المديرية: عمل ندوات توعية للعاملين باستمرار وذلك لمعرفة واجباتهم وحقوقهم، وشارك في اللقاء المهندس مصطفى أبوحديد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالإسماعيلية ورئيس الاتحاد العام للجمعيات (فدا)، ونائب رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، ورئيس مجلس إدارة شركة اركت وود، ومحمد مصطفى مدير جمعية المستثمرين والمدير المالى ومدير الموارد البشرية بشركة "آركت وود" لتصنيع الآثاث، وعاطف عثمان نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، والمهندس هيثم مصطفى عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين، وعادل خليل المدير المالى لشركة فيرتيكال جينز، ومجدي الجندى مدير الشركة العربية للألومنيوم، ومن المديرية جيهان رمزي مدير إدارة علاقات العمل، وسامح عهدى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، ونهلة قناوى مدير إدارة تراخيص عمل الأجانب بالهيئة العامة للاستثمار، وفيفي بسلة مدير إدارة رعاية القوى العاملة.

جانب من اجتماع القوى العاملة

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