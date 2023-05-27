تراجع وفيات الإناث لأدنى مستوياتها.. وأكثر من 34 مليون مستفيدة من مبادرات الصحة

رصد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أثر مجهودات الدولة من مبادرات لتحسين صحة المرأة المصرية فقد تباينت انخفاض نسب وفيات الإناث طبقاً للأمراض.

وأظهرت بيانات الإحصاء، انخفاض نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الدوري من50.6٪ عام 2017 إلى 48.8٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2021، كما انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي من 8.9٪ عام 2017 إلى 4٪ من إجمالي وفيات الإناث عام 2021، ترجع نسبة الانخفاض نتيجة المبادرات الصحية التى تقوم بها الدولة.

اما عن أمراض الأورام، انخفضت أيضاً نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام من 6.4٪ عام 2017 إلى 4.2 ٪ عام 2021.

- ترجع نسبة الإنخفاض نتيجة المبادرات الصحية التى تقوم بها الدولة.

كما توضح المؤشرات أن المبادرات التى تقوم بها الدولة تعمل على تحسين الوضع الصحى للمرأة المصرية ، وذلك من خلال رصد هذه المؤشرات:

- 34.8 مليون سيدة تم تقديم الخدمة لهن وتتضمن إجمالى تردد الحالات للوحدات كزيارة لأول مرة أو زيارة عارضة أو زيارة دورية، منهم 19.3مليون سيدة تقدمن بالزيارة لأول مرة، 7.2 مليون سيدة تقدمن بزيارة عارضة، 8.3 مليون سيدة تلقين متابعة دورية سنوية لحالتهن الصحية، 534.5 ألف سيدة ترددن على المستشفيات لتلقى الفحص المتقدم، 288.9 ألف سيدة أجريت لهن أشعة، 28.1 ألف تم سحب وتحليل باثولوجى لعينتهن، 4.2 مليون سيدة لديهن أمراض مزمنة.

• مبادرة العناية بصحة الأم والجنين من (يوليو 2019 حتى مارس 2023)

- 1.9 مليون سيدة إجمالى عدد المستفيدات من المبادرة.

وحول أهم المؤشرات العالمية - وفقاً لتقرير (حالة سكان العالم عام 2023 ) – الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان تمثلت أهم المؤشرات عن صحة المرأة فيما يلي:

- 2.3٪ معدل الخصوبة الإجمالى لكل إمرأة على مستوى العالم.

- 76 عام هو العمر المتوقع عند الميلاد للسيدات على مستوى العالم.

- 65٪ نسب السيدات المتزوجات فى سن (15-49 عاماً) على مستوى العالم يستخدمن أى وسيلة لتنظيم الأسرة.

- 59٪ نسب السيدات المتزوجات فى سن (15-49 عاماً) على مستوى العالم يستخدمن أى وسيلة حديثة لتنظيم الأسرة.

- 11٪ نسب السيدات المتزوجات فى سن (15-49 عاماً) على مستوى العالم لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة.