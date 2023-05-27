على الحجار يحيى احتفالية الخال «الأبنودى» بأبوظبى للكتاب الدولى.. اليوم

انتهى النجم علي الحجار، من كافة التحضيرات والبروفات الخاصة بحفله المقرر إقامته مساء اليوم السبت، احتفاءً وتكريمًا للشاعر الكبير الراحل عبدالرحمن الأبنودي، على مسرح المجمع الثقافي بأبوظبي، ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

برنامج احتفالية الحجار بالأبنودى

ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالية فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وقام الحجار، بالتحضير لتقديم برنامج فني مميز لتقديمه خلال الاحتفالية، يضم باقة من أبرز أشعار الراحل، خاصة أن الحجار، هو أكثر مطرب تعاون معه وغنى له جميع تترات المسلسلات التى لاقت نجاحًا كبيرًا في الدراما المصرية، فقد ارتبطت كتابات الأبنودي للمسلسلات بالفنان علي الحجار، حيث كان له النصيب الأكبر من هذه الأعمال، فتعاونا معا في ''ذئاب الجبل''، ''الرحايا''، ''رحلة أبوالعلا البشري''، ''مسألة مبدأ''، ''خلف الله''، إضافة إلى مسلسل "النديم" التاريخي الذي استعرض حياة الثائر والكاتب المصري عبدالله النديم، وقدم "الخال" من خلال صوت علي الحجار وموسيقى عمار الشريعي مجموعة من الأغنيات في هذا المسلسل استطاعت أن تلخص مأساة النديم وظروف العصر والمجتمع الذي كان يعيش فيه، وغيرها.

نجلة الأبنودى مفاجأة الاحتفالية

وفي سياق متصل، من المقرر أن تتخلل الاحتفالية مفاجأة تكمن فى إلقاء نجلة الأبنودي، الإعلامية آية الأبنودي أبرز قصائد والدها.

وتضمن البرنامج المهني لمعرض الدولى للكتاب بأبوظبي هذا العام، 46 جلسة تسلط الضوء على أهم الموضوعات ذات الصلة بالثقافة وقطاع النشر مثل التسويق والترجمة والشراكات وصناعة المحتوى.

ويقدم المعرض عروضاً لمختارات من أجمل الأفلام ضمن فعاليات "سينما الصندوق الأسود"، فيما يُطلق للمرة الأولى "بودكاست من أبوظبي" بهدف منح الجمهور فرصة التعرف إلى نجوم مقدمي البودكاست في العالم العربي عن كثب، ومشاهدة تسجيلهم لحلقاتهم مباشرة، إضافة إلى المشاركة ببرنامج حافل بالفعاليات يشمل ورشاً تعليمية للأطفال وجلسات قراءة قصص، ومجموعة متنوعة من الورش الفنية والأدبية والإبداعية.