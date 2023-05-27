"الإحصاء": ارتفاع العمر المتوقع للإناث في مصر إلى 73.6 سنة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل الإنـجاب الكلى بلغ 2.85 مولود لكل سيدة من بيانات المسح الصحى للأسرة المصرية عام 2021 مقابل 3.5 عام 2014، وهو عباره عن متوسط عدد الأطفال التى تنجبهم السيدة خلال الفترة العمرية (15-49 سنة).

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء، بمناسبة اليوم العالمى "من أجل تنمية صحة المرأة"، حيث تقوم دول العالم المختلفة باستعراض الوضع الصحى الراهن للمرأة إلى ارتفاع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث من 72.2 عام 2021 إلى 73.6 عام 2023 بناءً على أخر بيان من الإسقاطات السكانية.

ووفقاً لبيانات المسح الصحى للأسرة المصرية 2021، ارتفعت نسب السيدات المتزوجات اللأتى يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة حالياً لتصل إلى 66.4٪ مقارنةً بعام 2014 التى كانت 58.5٪ ،وكانت اعلى نسب لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة فى محافظة البحيرة 76.7٪ وأقلها محافظة قنا بنسبة 46.9٪ .

كما ارتفعت نسبة السيدات اللأتى لديهن حاجة غير ملباة لتنظيم الأسرة فقد زادت التقديرات زيادة طفيفة فى عام 2021 عن عام 2014 وكانت النسب (13.8٪ ، 12.6٪) على التوالي.

بلغت نسبة السيدات اللاتي حصلن على أي خدمة من خدمات رعاية الحمل أثناء حملهم من مولودهم الحى الأخير قد زادت من 90٪ عام 2014 إلى 97٪ عام 2021 .

ووجد أن 76٪ مواليد أحياء ولدوا ولادة قيصرية ، ويمثل حضر الوجه البحرى المرتبة الأولى للولادات القيصرية بنسبة (84٪) وأقلها كان من نصيب محافظات الحدود بنسبة (53.6٪) ، ومن الجدير بالذكر ارتفاع نسبة الولادات القيصرية لتصل إلى 72.2٪ عام 2021 مقابل 51.5٪ عام 2014 .