خطوات الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة بالرقم القومي أون لاين من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية منذ إطلاق وزارة الداخلية منصة لمعرفة قيمة التصالح على مخالفات المرورية للسيارات ورخص القيادة حيث توفر الخدمة الرقمية الوقت المهدر في الذهاب إلى مقرات الإدارات العامة للمرور و الجهد المبذول في إنهاء الأوراق اللازمة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة بالرقم القومي أون لاين 2023

يمكن لأصحاب المركبات والسيارات الاستعلام عن المبلغ المراد دفعه قيمة التصالح على المخالفات المرورية والتي يتم احتسابها وفقا للقانون الجديد الذي اعتمده أعضاء المجلس النواب حيث يمكن الاستعلام عن مخالفات رخصة القيادة بالرقم القومي بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع نيابات المرور من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة معرفة قيمة التصالح على المخالفات.

كتابة بيانات السيارة المراد الاستعلام عن مخالفاتها.

تدوين بيانات صاحب السياراة بدقة.

تسجيل اسم مكتب المرور التابع له السيارة.

الضغط على كلمة استعلام.

ظهور إجمالي المبلغ المرد دفعه للتصالح على المحالفات المرور.

خدمات المرور الإلكترونية 2023 في مصر

يقدم الموقع الإلكتروني الخاص بالمرور العديد من الخدمات للملايين من أصحاب السيارات والمركبات في كافة محافظات الجمهورية حيث يقدم خدمات المرور المتعددة بشكل إلكتروني ولعل أبرزها ما يلي :-

1 - الاستعلام عن قيمة التصالح على المخالفات المرورية في كافة محافظات الجمهورية.

2 - التصالح الفوري على المخالفات.

3 - الدفع من خلال الوسائل المعتمدة.

4 - تقديم التظلمات الإلكترونية والتي يمكن متابعتها من خلال الموقع أيضا.

5 - خدمات متابعة كافة الطلبات السابقة.

ونوفر وزارة الداخلية كافة الخدمات بشكل إلكتروني ويحصل المستعلم على براءة ذمة من كافة المخالفات المرورية في حاجة دفعها من خلال وسائل الدفع المعتمدة.

وسائل دفع المخالفات المرورية 2023 كاملة

خصصت وزارة الداخلية وسائل معتمدة يمكن من خلالها دفع قيمة التصالح على المخالفات المرورية وهي كما يلي :-

بطاقات الائتمان.

ماكينات الصرف الآلي للبنوك.

خدمة فوري وأمان.

الدفع الكاش في أحد فروع مكاتب المرور.

ويتم الحصول على إبراء ذمة فور الدفع من خلال الموقع الإلكتروني أيضا.

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