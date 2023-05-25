الخميس 25 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المرور ترفع آثار حادث تصادم أعلى الطريق الدائرى

حادث تصادم
حادث تصادم

دفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة بأوناش المرور لرفع آثار حادث تصادم سيارة سوزوكي بسيارتين ملاكي، أعلى الطريق الدائري تجاه مدينة المعادي، بمحافظة القاهرة لتيسير حركة السيارات والذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري إثر اصطدام سيارة سوزوكي بسيارتين ملاكي، أعلى الطريق الدائري تجاه منطقة المعادي، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور القاهرة، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى تولت التحقيق.

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