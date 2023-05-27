السبت 27 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طرح مباني وفروع الجامعة العمالية للانتفاع في مزايدة علنية

محمد جبران رئيس الاتحاد
محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر

أعلن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة محمد جبران، عن طرح مزايدة علنية عامة بنظام المظروفين الفني والمالي، للحصول على حق انتفاع واستغلال وإدارة وتشغيل المباني والفروع التعليمية للجامعة العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك للكيانات المتخصصة صاحبة الخبرة في هذا المجال.

وأكد محمد جبران، رئيس الاتحاد، أن حق الانتفاع سيكون لفترة محددة بشرط أن تتم أعمال التطوير ورفع كفاءة وتحديث مبان وكيان وأنشطة ومعدات الفروع التابعة للجامعة العمالية، ثم نقل وإعادة التسليم لجميع المقومات المادية والمعنوية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الجهة المالكة، وذلك طبقا لكراسة الشروط والمواصفات الخاصة بذلك.

وأضاف جبران أن كراسة الشروط يمكن الحصول عليها، نظير مبلغ ۱۰۰۰۰ جم لا غير، من مقر الاتحاد العام اعتبارا من ٢٩ مايو ۲۰۲۳ بالعنوان ۹۰ ش الجلاء - الأزبكية - القاهرة، فى مواعيد العمل الرسمية على أن  تقدم العروض كاملة مستوفاة مالي وفني) قبل جلسة فتح المظاريف الفنية المحدد لها ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ الساعة ١٢ بمقر الاتحاد العام على أن تكون كافة العروض مصحوبة بجميع المستندات والتأمين الابتدائي.

وأوضح رئيس الاتحاد أن الهدف من ذلك هو تحقيق تحقيق أكبر استفادة من الأصول التابعة وللنهوض بها، مشدداً على أن مجلس الإدارة ماض بكل قوة للعمل على حسن استغلال جميع الأصول التابعة لتوفير الموارد المالية اللازمة لتقوية المركز المالي لاتحاد العمال، وتقديم خدمات تليق بعراقة هذه المؤسسات.

وأشار جبران إلى أن تطوير الجامعة العمالية يأتي تماشيا مع مساعي الدولة بتخريج عمالة فنية مدربة على أعلى مستوى قادرة على استيعاب التطور التكنولوجي الهائل وغزو جميع أسواق العمل في الداخل أو الخارج.

الاتحاد العام لنقابات عمال مصر محمد جبران مزايدة علنية كراسة الشروط الجامعة العمالية

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