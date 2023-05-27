طبقتها الدول بعدنا.. "تاج الدين": نفذنا استراتيجية فريدة للقضاء على شلل الأطفال

علق الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على إشادة منظمة الصحة العالمية بنجاح مصر في القضاء على شلل الأطفال وفيروس سي، مؤكدًا أن تجربة مصر في القضاء على مرض شلل الأطفال رائعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى: "نفذنا استراتيجية عبرت عن تجربة مصرية فريدة طُبقت في الكثير من الدول بعد ذلك، وهي أننا نذهب إلى الناس في بيوتهم من أجل التطعيم، وقمنا بتشكيل 90 ألف فرقة تطعيم حتى نذهب إلى الناس في الحواري والأماكن الضيقة".

وأكمل: "استخدمنا سيارات صغيرة وفرق تبريد متنقلة وعدينا على البيوت وأنا شخصيًا كنت بعدي على الأماكن العشوائية ومحطات الأتوبيس وكنا نمنحهم تطعيم شلل الأطفال لسنوات، ويمكننا معرفة الحملات من خلال رصد ما إذا كان الفيروس موجودًا في الصرف الصحي أم لا".

وواصل: "وفي عامي 2004 و2005 أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عدم وجود فيروس شلل الأطفال، وصممت على التأكد بنسبة 100% وهو ما حدث بالفعل".

وأكد أن التطعيم ضد مرض الأطفال ما زال مستمرًا حتى اللحظة رغم قضاء مصر عليه بشكل كامل منذ عام 2006، مفسرًا ذلك بوجود بعض الحالات في بعض البلاد المجاورة، وبالتالي، قد يأتي طفل مصاب بهذا المرض من هذه الدول وينقل العدوى إلى مصر.

وأوضح أن حملات شلل الأطفال مستمرة باستخدام جميع الطعوم الحديثة، إذ نطعم بها الأطفال المصريين والأطفال غير المصريين المقيمين على أرض مصر، مشددًا على أهمية أن يستمر ويستجيب الناس في الحصول على طعوم شلل الأطفال وخاصة أنه يستمر حتى 15 سنة وليس 5 سنوات فقط.